Wismar

Die Schlittschuhe sind eingepackt, das Eis taut langsam – die Eisbahn in Wismar hat die Saison beendet. „Gefühlt war ganz Wismar bei uns“, freut sich André Kuchenbecker von Hansekontor Wismar. In der Hansestadt leben zurzeit rund 44 400 Einwohner – so viele Gäste sind es am Ende dann doch nicht gewesen. Aber der geschäftsführende Gesellschafter ist trotzdem zufrieden: „Es war eine erfolgreiche Saison“, betont Kuchenbecker. Die genaue Gästezahl möchte er nicht nennen, aber in der vorherigen Jahr sind etwa 15 000 Besucher auf der überdachten Eisbahn gezählt worden. Die wird jetzt abgebaut. „Es dauert etwa zehn Tage bis die 15 Zentimeter dicke Eisschicht abgetaut ist“, berichtet der Wismarer.

Das 400 Quadratmeter große Zelt befindet sich am Alten Hafen neben der Markt- und Eventhalle. Vom 10. November bis zum 17. Februar haben darin viele Stammgäste ihre Runden gedreht. „Sowohl Rentner als auch Jugendliche haben etliche Zehnerkarten bei uns eingelöst“, berichtet Kuchenbecker. Er plant bereits für die neue Saison. Denn eins ist sicher: Die Eisbahn wird es auch im kommenden Winter wieder geben. Deshalb werden die Schlittschuhe nicht nur eingepackt, sondern auch geschliffen. Ebenfalls auf Vordermann gebracht werden die Lauf-Lern-Bobbys, mit denen kleine Kinder übers Eis geschoben werden können. Letztere sind fast pausenlos im Einsatz gewesen. Die meisten Gäste sind zwei Stunden lang geblieben, einige auch den ganzen Tag. Viele Besucher sind aus dem Umland zum Eislaufen nach Wismar gekommen. Ermöglicht haben das viele Sponsoren.

Kerstin Schröder