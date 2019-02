Wismar

Was für ein Knochenjob! Jürgen Ohland, 1941 in Wismar geboren, hat fast sein ganzes Arbeitsleben im Umschlag des Wismarer Seehafens gearbeitet. Eigentlich hatte er als 14-Jähriger Koch gelernt, aber im Seehafen wurde weit besser bezahlt.

„Als Koch hatte ich 450 Mark, im Seehafen mindestens 600 Mark pro Monat aus Schicht- und Leistungslohn“, erzählt er. Der Schichtlohn wurde immer gezahlt, auch wenn nichts zu tun war, weil die Ladeluken beispielsweise bei Regen nicht geöffnet werden durften, um die verderbliche Ware im Schiffsinneren zu schützen. „Dazu gab es noch Leistungslohn. Wenn die Norm überboten wurde, haben wir mehr bekommen. Wir hatten jeden Tag unseren Aushang, was wir am Tag vorher verdient haben!“

Ab 1963 oder 1964 arbeitete Jürgen Ohland im Umschlag und hat sich hoch gearbeitet bis zur Meisterprüfung und dem Wechsel in die Dispatcherei des Hafens. 2001 ist er „gegangen worden“.

Knochenjob

Ohland erzählt von der Arbeit im Umschlag. Container zum einfacheren Laden und Löschen gab es noch nicht. „Die Arbeit war hart. Ich bin gleich direkt in den Umschlag, unterm Sack. Das waren 100 Kilogramm und mehr auf dem Rücken.“ Die Kollegen arbeiteten im „Gang“, so hießen abgeleitet vom englischen Begriff die Brigaden in den Seehäfen. Wo heute der Kran zupackt und den Container hebt, war damals oft Muskelkraft gefragt. „Jede Kiste wurde einzeln ins Schiff gebracht.“

Rohrzucker aus Kuba oder Reis aus Ägypten kam in 100-Kilo-Säcken. Es gab auch schwerere Säcke. Ohland: „Die 120-Kilo-Säcke wurden abgeschafft, die haben die Leute kaputt gemacht. Das Gut war nicht lose im Sack, so dass sich der Sack auf dem Rücken anpasst. Sondern es war ein Klotz. Wie oft ich auf dem Rücken wund war. Das war eine echte Schweinearbeit.“ Trotzdem musste schnell und präzise gearbeitet werden.

Die „Alten“ haben ihre Tricks bei der Arbeit selten verraten. Die Jungen, wie Ohland, mussten sie sich abgucken. „Im Gegenteil, es gab noch Schadenfreude, wenn man sich quälte. Wenn der Sack von der Schulter geschmissen wurde, musste er perfekt liegen. Stabil und richtig. Irgendwann hat man den Dreh raus ohne ihn nachrücken zu müssen.“

Wismarer Weißzucker

Jürgen Ohland erklärt am Beispiel Weißzucker, wie die Arbeit im Seehafen damals funktionierte. „Der kam meistens von der Wismarer Zuckerfabrik oder per Waggon von anderen Fabriken. Das waren 100-Kilo-Säcke. Die mussten erst einmal aus dem Waggon auf die E-Karre rauf.“ Die „E-Karre“ war ein elektrisch betriebenes Schwerlastfahrzeug für bis zu zwei Tonnen.

„Der Sack wurde aufgerichtet, man fuhr mit der Sackkarre drunter und so zur Türöffnung im Waggon. Davor stand die E-Karre mit der Broke. Eine Broke war das Anschlagsgeschirr, zwei Stahlstrops waren mit Segeltuch verbunden und wurden flach auf die E-Karre gelegt. Da kamen die Säcke rauf. 12 Sack, das waren 24 Zentner. Die wurden mit der E-Karre zum Schiff gefahren, der Kran brauchte dann nur noch die Broke mit den Säcken Richtung Schiff hieven.“

Das Problem waren die kleinen Luken zum Laden und Löschen bei den damaligen Schiffen. Die Säcke mussten auch unter den Schlag gestaut werden, so dass jeder Ecke Platz optimal ausgenutzt wurde.

Unterm Schlag stauen

„Unten in der Luke wurde ein Stoß gebaut. Fünf Sack hoch. Da wurde die Hieve drauf abgesetzt in der Broke. Die Leute in der Luke richteten die Säcke auf und trugen sie in die Ecken. Man kann ja maximal Schulterhöhe abschmeißen, man musste also Stufen bauen, um sie in die Ecken unter den Schlag zu stauen.“ Zwei, drei Schichten mussten mit Säcken „ausgeflurt“ werden zum Laufen.

„Zwei Männer waren auf dem Stoß, sechs Mann am Schleppen. Ich weiß noch, als ich frisch im Hafen war. Ich konnte nicht mehr tragen, ich war so kaputt. Ich habe gesagt, dass ich gerne auf den Stoß will. Das bereue ich fast heute noch. Da musste man jeden Sack aufrichten, das geht so auf die Wirbelsäule!“, erinnert Ohland sich schmunzelnd.

Stoffwindeln statt Atemschutzmasken

Die Arbeit ging nicht nur auf die Knochen. Nach dem Löschen von Erz waren die Hände voller Blasen, feinpulvriges Soda in Säcken griff die Haut direkt an. „Das staubte beim Hinschmeißen. Es war Sommer, man hatte Schweiß im Gesicht. Der Staub fraß sich rein. Wir haben ausgesehen, als hätten wir die Blattern oder die Pest im Gesicht. Und wir atmeten das Zeug ja auch ein. Atemschutzmasken gab es nicht, wir haben uns Stoffwindeln von zu Hause mitgebracht, so dass nur die Augen frei waren.“

Improvisieren gehörte dazu. Hilfsmittel zum Rollen der großen, bis zu 600 Kilogramm schweren Papierrollen wurden kurzerhand selbst gebaut. Holzhaken halfen beim Greifen von Holzstämmen, Sackhaken beim Fassen der Säcke. „Die waren ja meist so prall gefüllt, man konnte die Zipfel – die hießen bei uns Titten – nicht fassen.“ Aber Sackhaken durften beispielsweise bei Lebensmitteln aus hygienischen Gründen nicht genutzt werden.

Exporte in den Rest der Welt

Der Wismarer Seehafen war lange der umsatzstärkste im Gebiet der DDR, im Rekordjahr 1965 wurden über 3 Millionen Tonnen umgeschlagen und 2152 Schiffe abgefertigt. Aber: 1960 nahm der Rostocker Seehafen seinen Betrieb auf, der Umschlag in Wismar ging zurück auf unter 3 Millionen Tonnen und 1605 Schiffe (1974). Zu der Zeit hatte der Seehafen über 1000 Beschäftigte. Der Kaliumschlag war wichtig, damit verdiente die DDR „Devisen“.

Ohland: „Es wurde so viel exportiert, was es hier gar nicht zu kaufen gab. PKWs mit Rechtssteuerung für die Englandlinie, ganze Schiffsladungen voller Stühle. Teppiche gingen in die Nord- und Südrichtungen.“

Wissen und Erinnerungen sammeln Damit das Wissen und die Erinnerungen über die maritimen Berufe vor 40, 50, 60 Jahren nicht verloren gehen, hat der Wismarer Archivverein in diesem Jahr ein ehrgeiziges Buchprojekt geplant. Zeitzeugenberichte ehemaliger Mitarbeiter in der Werft und im Seehafen werden aufgeschrieben, alte Fischer können von ihrem Berufsalltag erzählen, vielleicht Bootsbauer, Segelmacher, Schiffsmakler. Mit historischen Fotos aus dem Stadtarchiv, von Hanjo Volster und manch einem privaten Sammler wird das Buch Geschichte(n) erzählen.

Nicole Hollatz