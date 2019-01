Insel Poel

„Hätte ein schönes Café werden können“ – so kommentiert Doreen Schmidt im sozialen Netzwerk Facebook die Diskussion um die Poeler Tankstelle, die seit den 1990er-Jahren leer steht und verfällt und die die Gemeinde endlich abreißen lassen will (die OZ berichtete). Viele Leser haben zu diesem Thema ähnliche Einfälle. Enrico Thoms: „Fand ich als Urlauber auch nicht schlimm. Hat irgendwie was Ostalgisches. Imbiss mit Tankstellenmuseum wäre eine Idee.“ Petra Schönig kann sich etwas ganz anderes dort vorstellen: „Mich als Urlauber stört sie nicht. Ganz im Gegenteil für mich gehört sie mittlerweile dazu. Und wenn ich das Geld und die Geduld hätte, dann wäre das was für mich. Seit Jahren fahre ich Jahr für Jahr vorbei und Träume von meiner Kosmetiktanke (Ich bin Kosmetikerin). Träumen darf man ja.“

Michael Tiedke, Bürgerschaftsmitglied für die SPD in Wismar, kommentierte: „Ich muss immer an den Film ,Für den unbekannten Hund’ denken, bei dem die Tanke gesprengt wurde, wenn ich da entlang fahre. Aber objektiv gesehen ist es kein schöner Ort. Ich kann verstehen, dass die Gemeinde hier Ordnung schaffen will, wenn es der Eigentümer schon nicht macht.“

Der Film „Für den unbekannten Hund“ wurde 2007 tatsächlich auch auf der Insel gedreht. Zu sehen ist neben der Straße zwischen Redentin und Fährdorf auch die alte Tankstelle. „Gefördert wurde der Film von der Kulturellen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern und er wurde auf dem ersten Filmfest in Wismar gezeigt“, bestätigt Marco Mühlen vom Filmbüro MV in Wismar. In einer Szene, ziemlich zu Anfang, wird die Tankstelle Aufsehen erregend in die Luft gejagt.

Szene aus "Für den unbekannten Hund", der 2007 in Wismar und auf Poel gedreht wurde. Quelle: Senator Film Berlin

Explodieren wird die Poeler Tankstelle im wahren Leben vermutlich nicht. Ein Abriss rückt aber näher. Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos) hatte dem Eigentümer der Tanke bis zum 31. Januar Zeit gegeben, sich auf ein Rückbaugebot einzulassen. Tut er dies nicht, kann die Gemeinde handeln und einen Abriss womöglich auch gerichtlich erzwingen lassen.

Michaela Krohn