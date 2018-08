Wismar

Es wird weiter kräftig gebaut auf Wismars Straßen. Nach der Fertigstellung der Kreuzung „Schweriner Tor“ ist nun eine weitere wichtige Hauptverkehrsader an der Reihe: die Westtangente. Dort soll die Fahrbahn erneuert werden.

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 106, auch Westtangente Wismar genannt, beginnen bereits in wenigen Tagen. Am Montag, dem 27. August, rollen die Baufahrzeuge an. Wie das zuständige Straßenbauamt Schwerin mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich einen Monat lang dauern. Die Fertigstellung ist für den 28. September geplant.

In dem Zeitraum wird die Fahrbahn der Westtangente vom Kreisverkehr bis einschließlich der Zu- und Abfahrt Dammhusener Chaussee (Landesstraße 12) erneuert. Der Verkehr aus Richtung Grevesmühlen wird durch die Baustelle geführt. Der Verkehr in Richtung Grevesmühlen wird über die Schweriner und Bürgermeister-Haupt-Straße umgeleitet.

Auch der Busverkehr ist von den Bauarbeiten betroffenen: Aufgrund der Sperrungen der Zu- und Abfahrten Dammhusener Chaussee wird es im Nahverkehr zu Verspätungen und Behinderungen kommen, teilt das Straßenbauamt mit.

Schröder Kerstin