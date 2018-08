Insel Poel

Petra Durow ist in Wismar geboren, lebt und arbeitet in Schleswig-Holstein. „Wir wohnen nördlich von Eckernförde, an der Schlei“, erzählt sie. „Dort ist es zwar auch schön, aber hier ist es noch viel schöner“, schwärmt die Informatikerin. Deshalb ist sie fast jedes Wochenende mit ihrem Mann auf der Insel Poel. „Wir haben in Fährdorf ein Ferienhaus. Die Großeltern meines Mannes lebten hier“, erzählt die 56-Jährige. Auch den Urlaub verbringen die Eheleute gerne in Nordwestmecklenburg. Zwei Wochen sind sie hier und freuen sich, dass ihre beiden erwachsenen Töchter mit dabei sind. Eine von beiden macht gerade ein Praktikum in der Norddeutschen Pflanzenzucht in Malchow/Poel. „Wenn wir in Rente gehen, dann ziehen wir wieder her“, steht für die Duros fest.

Werfel Haike