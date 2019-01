Wismar

Auf dem Firmengelände des Autozulieferers Lear Corporation in Wismar-Wendorf hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Wie die Polizei bestätigt, sind 15 Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Halle, vermutlich bei Schweißarbeiten, zu einem Brand“, sagt Axel Köppen, Sprecher der Polizeiinspektion Wismar, die nun auch Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen hat.

Die Mitarbeiter der Lear Corporation hatten zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof, die um 8.47 Uhr alarmiert wurden, löschten das Feuer und belüfteten das Gebäude. Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte vor Ort. Der durch das Feuer verursachte Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben schätzungsweise auf einen vierstelligen Betrag.

Die Lear Corporation ist ein weltweit tätiger Fahrzeugzulieferer mit Sitz im US-amerikanischen Southfield, Michigan. In Deutschland ist das Unternehmen neben Wismar an 15 weiteren Standorten vertreten. Zu dem Feuer in Werkstatthalle wollte kein Unternehmensvertreter in Wismar Stellung beziehen.

Michaela Krohn