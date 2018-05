Wismar

Der verheerende Brand in der Wismarer Altstadt Ende April hält die Ermittler weiter auf Trab. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin auf OZ-Anfrage mitteilt, ist das Feuer in einem der denkmalgeschützten Gebäude anscheinend gezielt gelegt worden.

Offiziell heißt es: Nach einer ersten Mitteilung des Brandursachenermittlers geht die Staatsanwaltschaft „von einer Inbrandsetzung“ aus. Das heißt, es handelt sich nach derzeitigen Ermittlungsstand um Brandstiftung.

Das Feuer, das in einem historischen Giebelhaus am Marktplatz ausbrach, hat einen der schlimmsten Brände in der Wismarer Altstadt seit Jahrzehnten ausgelöst: Die Flammen sprangen auf das Nachbargebäude über und vernichteten beide Gebäude fast vollständig. Die Löscharbeiten dauerten zwei Tage. Der Schaden geht in die Millionen.

Die Polizei sucht nach weiterhin nach Zeugen, die am 27. April im Zeitraum von etwa 17 bis 19 Uhr im Bereich des Marktplatzes etwas Auffälliges beobachtet haben oder andere Informationen geben können. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schröder Kerstin