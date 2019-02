Dorf Mecklenburg

Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg blickte Wehrführer Maik Spangenberg auf 2018 zurück und schaute auf das laufende Jahr. „Wir haben derzeit 39 Einsatzkräfte. Für die war das vergangene Jahr sehr anstrengend. 42 Alarmierungen gab es, darunter Brände, Hilfeleistungen und auch neun Fehlalarme. Auch in diesem Jahr waren wir schon drei Mal im Einsatz“, so Spangenberg. Mit Stolz verwies der Wehrführer auf die Anzahl von elf Einsatzkräften pro Einsatz tagsüber: „Das ist eine super Leistung.“ Auch die 3176 Mann-Stunden nötigten ihm höchsten Respekt ab. Spangenberg: „Deshalb sage ich noch drei Mal Danke: an euch, an eure Familien und auch an eure Arbeitgeber, die euch freistellen.“

Zur Galerie Impressionen von der Jahreshauptversammlung

Für 2019 hat die Wehr ehrgeizige Vorhaben geplant. Als ersten Schritt hat die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss für ein neues Gerätehaus gefasst. Notwendig ist die komplette und zügige Reinigung der Einsatzkleidung nach den Einsätzen. „Wenn die kontaminierte Kleidung in der Reinigung ist, sind wir nicht einsatzbereit, hier muss zusätzliche Schutzkleidung hängen“, verlangte der Wehrführer.

Bürgermeister Torsten Tribukeit sagte volle Unterstützung zu. „Was die Kameraden hier leisten, ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Neben dem Brandschutz seid ihr auch ein wichtiger Punkt im kulturellen Leben der Gemeinde. Was ihr für eure ehrenamtliche Arbeit braucht, sollt ihr auch bekommen“, so Tribukeit.

333 Euro für den Nachwuchs

Eine wichtige Arbeit leisten dabei auch die Kinderfeuerwehr mit den Löschzwergen und die Jugendwehr. Neben der Ausbildung und Freizeitgestaltung ist auch eine Übernahme der jungen Brandschützer in die aktive Feuerwehr ein Ziel der Jugendarbeit. Die jungen Brandschutzhelfer haben mit Edeka-Marktleiter Jens Meier eine Gutfleischfeuerwehrmettwurst an die Dorfbewohner verkauft. Meier, selber Feuerwehrmann, hat die Summe aufgestockt. So konnte sich die Jugendwehr Dorf Mecklenburg über 333 Euro freuen.

Mehrere Männer und Frauen der Wehr wurden auf der Jahreshauptversammlung geehrt und befördert. Klaus Wendt hat in all den Jahren vielen jungen Leuten das Löschen beigebracht, nun wurde er befördert und in die Ehrenabteilung versetzt. Mathias Krase hat auch schmerzhafte Momente als Feuerwehrmann erlebt. Bei der Aktion „Tätowierte gegen Krebs“ ließ er sich das Logo der FFW Dorf Mecklenburg stechen. Sein Obolus hilft nun krebskranken Menschen. „Die Arbeit hier ist ein Teil meines Lebens seit 14 Jahren. Hier erlebt man Zusammenhalt, es macht Spaß und man gewinnt Freunde“, so Krase. Stolz standen die Geehrten und Beförderten abschließend vor dem Gerätehaus.

Frank-Peter Reichelt