Neuburg

Nicht nur die Gemeinde begeht in diesem Jahr mit dem 800-jährigen Bestehen ein Jubiläum, sondern auch die freiwillige Feuerwehr. Sie wurde vor 100 Jahren gegründet. Der Geburtstag soll am 16. und 17. August gefeiert werden. Ein Festkomitee ist bereits beim Planen, verkündigte Wehrführer Kai Rosenberg in der Jahreshauptversammlung.

In seinem Rückblick auf 2018 würdigte er die Einsatzbereitschaft der derzeit 53 aktiven Feuerwehrleute. 28-mal musste die Neuburger Wehr ausrücken. 19-mal wurde sie zu Löscheinsätzen alarmiert. So brannte eine Strohpresse in Lischow, eine Strohmiete in Dreveskirchen und zweimal musste die Wehr zum Brand auf der Deponie Rosenhagen. Neunmal leisteten die Kameraden Hilfe, befreiten eine eingeklemmte Person aus ihrem Unfallauto, retteten Menschenleben nach einem Gasaustritt in einer Wohnung und beseitigten durch Sturm umgestürzte Bäume.

„Im Vergleich zu 2017 war es zwar ein ruhiges Jahr“, stellte der Wehrführer fest, „aber rechnet man die Einsatzzeit aller Kameradinnen und Kameraden zusammen, waren sie 1430 Stunden im Dienst. Das entspricht fast 60 Tagen.“ Hinzu kommen rund 900 Ausbildungsstunden, unter anderem am Katastrophenschutzfahrzeug Dekon-P und am neuen Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20, das die Feuerwehr im August in Betrieb nahm. Der Höhepunkt für sie im vergangenen Jahr (die OZ berichtete). Auf Kreisebene absolvierten vier Brandschützer die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, ein weiterer lässt sich zum Gruppenführer ausbilden.

Kai Rosenberg erinnerte an den kameradschaftlichen Wettstreit beim Amtsfeuerwehrtag, bei dem seine Wehr siegte, sowie an zahlreiche Aktivitäten, mit denen die Feuerwehr das Gemeindeleben bereichert. In diesem Jahr wird sie das Kinderfest am 25. Mai mitgestalten und am großen Festumzug am 15. Juni zur 800-Jahr-Feier der Gemeinde teilnehmen.

Bürgermeisterin Heidrun Teichmann dankte erneut den Feuerwehrfrauen und -männern für ihr ehrenamtliches Engagement und versicherte, dass die Gemeinde weiterhin die Bedingungen für optimale Einsätze schaffen wird.

Haike Werfel