Wismar

Das Internet, die Liebe zu Menschen und zur Kunst, drei Umzüge nach Wismar und ein paar Zufälle, die in einem Erdgeschossraum in der Bademutterstraße 18 aufeinander trafen –so wurde die „Bademutter Galerie“ als Idee geboren. Sie selbst soll „Geburtshelfer“ für junge Kunst und junge Künstler aus der Region werden.

„Die Bademutterstraße war ja die Straße der Hebammen“, erzählt Rudolf Schiffer. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Heike Seyer ist er mit seinem Büro für Grafikdesign in eben diese Straße gezogen. Er aus Kölln kommend, sie aus Schwerin. Kennen gelernt haben beide sich übers Internet, nach über fünf Jahren Fernbeziehung wollten sie zusammen ziehen. „Ich war nach der Wende schon mal kurz hier und dachte, das ist eine schöne Ecke. Das war ein Traum, mal hier zu leben“, erzählt er.

Im Januar setzten sie den Traum in die Tat um. „Ich habe aufgehört zu arbeiten und dachte, wir sind jetzt in einem Alter, wo man überlegen muss. Was kann man machen, um jung zu bleiben?“, schmunzelt Heike Seyer. Die Galerie war eine Antwort. „Wir wollen zum Beispiel Kunststudenten eine Plattform bieten“, erzählt sie weiter. Rudolf Schiffer hatte den Erdgeschossraum erst nur als Büro für sich und seine Agentur gemietet –das war zu wenig. Die Wände waren schön, aber leer.

„Rikkie.S.“ ist die erste Künstlerin, die diesen Zustand temporär ändern darf. Auf die Frage, was hinter dem Künstlername stehe, lacht sie. „Bansky kennt auch keiner! Und trotzdem ist er so bekannt.“ Aber man könne ja im Impressum ihrer Webseite (www.rikkieS.art) nachschauen.

Bei Rikkie.S. passte es einfach. Auch sie ist eine „Zugezogene“, lebt seit Dezember in Wismar. „Wir geben uns gegenseitig Starthilfe!“, kommentiert sie. Und lacht –sie ist natürlich keine junge Künstlerin mehr, bietet aber jung gebliebene Kunst. Über 30 Jahre lang hat sie in Hamburg gelebt und war in der ganzen Welt unterwegs. Als Leiterin einer der bekanntesten Ausbildungsstätten für Visagismus in Europa hat sie weltweit die Stars geschminkt und ihr Wissen tausendfach weiter gegeben.

Nun arbeitet sie mit Wachs und Farbe auf Papier. „Ich male, weil ich es machen muss“, erzählt sie vom meditativen Prozess des Malens. Kreativität als Ausgleich, nicht um damit Geld zu verdienen. In ihrer ersten Wismarausstellung zeigt sie Abstraktes. „Ich arbeite auch figürlich, aber das interessiert mich derzeit nicht. Es geht mir um die Farbe“, erzählt Rikkie.S über diese Farbe, die sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Wachsobjekte werden erst geschaffen und dann auf das Seidenpapier geschichtet und gebügelt. Das Ergebnis sind Collagen als Spiel aus Zufall und Kontrolle. „Ich bügle etwas zufällig entstandenes kontrolliert zusammen.“ Spannend sind ihre freistehenden Objekte im dicken Holzrahmen. Mit Glas auf beiden Seiten und dem Werk dazwischen werden sie zum Blickfang am Fenster.

Genau wie Heike Seyer und Rudolf Schiffer hat sie sich Wismar ganz bewusst als neuen Lebensmittelpunkt nach den Großstädten ausgesucht. „Wismar hat genau die richtige Größe! Und ich wurde so gut aufgenommen – die Wismarer sind so wunderbar weltoffen und tolerant, das schätze ich sehr!“

Kostenfreie Galerie Die erste Ausstellung in der „Bademutter Galerie“ wird am 16. November um 19 Uhr in der Bademutterstraße 18 eröffnet. Bis zum 31.12. werden die Werke von Rikkie.S zu sehen sein. Als feste Öffnungszeiten sind bisher montags bis freitags die Zeiten von 11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr geplant. Das kann sich je nach Bedarf ändern. Nachwuchskünstler können gerne direkt mit der Galerie vor Ort Kontakt aufnehmen. Das Ausstellen dort ist genau wie der Eintritt kostenfrei.

Nicole Hollatz