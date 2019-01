Wismar

Nach zuletzt rückläufigen Geburtenzahlen gab es im vergangenen Jahr einen Babyboom in Wismar. 749 Kinder erblickten das Licht der Welt, das sind 53 mehr als 2017.

316 der neuen Erdenbürger sind Wismarer und 354 Neugeborene leben mit ihren Eltern im übrigen Landkreis. Damit wählten weitaus mehr Nordwestmecklenburgerinnen die Geburtsstation des Wismarer Krankenhauses als noch im Vorjahr, stellt Lisa Treumann, Leiterin des Wismarer Standesamtes, fest. „Im Jahr 2017 waren 321 Babys im Landkreis zu Hause.“ Die Mütter aller anderen Babys kamen von außerhalb nach Wismar, um im Sana Hanse-Klinikum ihr Kind zur Welt zu bringen.

Nach wie vor werden mehr Jungen als Mädchen geboren. Das Wismarer Standesamt beurkundete 2018 die Geburt von 385 Jungen und 364 Mädchen. Im Jahr zuvor waren es 396 Jungen und 300 Mädchen. Das Geschlecht des Neugeborenen wird auf der Geburtsanzeige angegeben. Wenn es nicht eindeutig weiblich oder männlich ist, dann kann jetzt „divers“ als drittes Geschlecht gewählt werden. Nach einer Gesetzesänderung gilt diese Bezeichnung für intersexuelle Menschen. „Solch einen Fall hatten wir im vergangenen Jahr nicht“, berichtet Lisa Treumann.

Aber sieben Zwillingsgeburten gab es in Wismar. Drei gemischte und drei männliche Paare kamen zur Welt sowie ein weibliches Zwillingspaar.

Für die 364 neugeborenen Mädchen beurkundete das Standesamt insgesamt 219 verschiedene erste Vornamen, im Volksmund als Rufname bezeichnet. Am häufigsten nannten Eltern ihre Tochter Mia – zehnmal wurde dieser Name vergeben. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala rangiert Ella, so wurden acht Mädchen genannt. Platz drei teilen sich mit sieben Nennungen Amelie und Emely. „Damit wurde die Top drei der Mädchennamen von 2017 komplett abgelöst“, teilt Lisa Treumann mit. 2017 lautete das Spitzentrio Ida, Emma und Charlotte.

Bei den Jungen hält sich seit 2016 ein Spitzenreiter: Ben. Dieser Name wurde 15-mal vergeben. Dafür gibt es zwei neue „Verfolger“. Paul (13-mal) verdrängte Jonas von Platz zwei. Drittbeliebtester Vorname ist nicht mehr Emil, sondern Theo. So nannten zehn Eltern ihren Sohn. Insgesamt wählten sie 218 verschiedene erste Vornamen für die 385 geborenen Jungen.

Seltene weibliche Vornamen, die die Standesbeamtinnen beurkundeten, waren beispielsweise Elina, Leandra, Hedi oder Maion. Letzterer stammt aus dem Philippinischen. Bei den Jungen favorisieren die Eltern immer häufiger Namen aus der Ur- und Großelterngeneration und nennen ihre Söhne Anton, Hugo, Hans, Theodor oder Ludwig.

Ablehnen kann das Standesamt einen Namen, wenn er „das Kindeswohl zu beeinträchtigen droht“. Dann gibt es von Amts wegen eine Zweifelvorlage ans Amtsgericht. „Das kommt aber sehr, sehr selten vor“, sagt Lisa Treumann. „Wir versuchen, den Wünschen der Eltern immer gerecht zu werden, schlagen bei ungewöhnlichen Namen in der Fachliteratur nach oder fragen bei der Gesellschaft für deutsche Sprache nach.

Haike Werfel

