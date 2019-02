Passee

Die Gemeinde Passee hat einen neuen Leiter für ihre freiwillige Feuerwehr gefunden: Dirk Mense, 53 Jahre, studierter Brandschutzingenieur. Mitte März will er von Wismar nach Passee ziehen und hier für mindestens sechs Jahre das Ehrenamt ausüben. Das waren zwei Bedingungen der Gemeinde, deren Wehrführer zuletzt nicht vor Ort gewohnt und das Ehrenamt zum Jahresende aufgegeben hat. „Jetzt können wir die Feuerwehrbereitschaft wiederherstellen“, ist Bürgermeister Adolf Wittek froh.

Monatelang suchte Passee neue Führungskräfte für die Feuerwehr. Denn auch der stellvertretende Wehrführer hat sich verabschiedet. Um die Sicherheit ihrer Einwohner gewährleisten zu können, versuchte es die Gemeinde auf ungewöhnliche Weise. „Suche Feuerwehrchef – biete Baugrundstück“ titelte die OSTSEE-ZEITUNG Ende November. Daraufhin meldeten sich außer Dirk Mense zwei weitere Interessenten. „Sie waren aber nicht bereit herzuziehen“, berichtet der Bürgermeister. „Es freuen sich alle, dass wir mit Herrn Mense einen erfahrenen Feuerwehrmann gewonnen haben.“ Den Aufwand für das Ehrenamt will die Gemeinde mit dem Höchstsatz entschädigen und ihn außerdem bei der Arbeitsuche unterstützen. Die Firma Voss Energy plant, mit dem Erlebnispark in Tüzen mindestens 22 Arbeitsplätze zu schaffen.

Dirk Mense stellte sich am Donnerstagabend den Gemeindevertretern vor. Geboren im niedersächsischen Holzminden studierte er in Kaiserslautern „Vorbeugenden Brandschutz“ und bildete sich als Sachverständiger weiter. Dirk Mense hat Erfahrungen mit Großschadenslagen, etwa durch seinen Einsatz nach dem Zugunglück in Eschede. Bis 2006 war er für den Brandschutz auf der Marinewerft in Hamburg tätig. Der Liebe wegen zog er nach Mecklenburg und arbeitete in der Werksfeuerwehr der Werft. Er war Mitglied der Ortsfeuerwehr Friedenshof und zuletzt Löschmeister in der Feuerwehr Gägelow. Er hat die Ausbildung zum Gruppenführer.

Mit seinem Sohn Dominic wird Dirk Mense ein neues Zuhause im Wohnblock in Passee beziehen. Der 18-Jährige ist ebenfalls aktiver Feuerwehrmann. Ein Glücksfall für die Gemeinde, denn der junge Mann soll sich um den Feuerwehrnachwuchs kümmern und eine Jugendwehr aufbauen. „Das ist schön. Dann brauchen unsere Kinder nicht mehr nach Glasin zu fahren“, sagt Einwohnerin Angelika Teichert erfreut, die die Sitzung verfolgt. Acht ihrer Enkel wohnen in der Gemeinde Passee. Bis zum Jahr 2000 hatte sie eine Jugendwehr.

Dirk Mense ist ebenfalls angetan von seiner bevorstehenden Aufgabe. „Ich muss dann nur über die Straße zum Feuerwehrhaus“, sagt er schmunzelnd. Die Gemeinde beabsichtigt, in diesem Jahr eine neue Garage fürs Feuerwehrfahrzeug und die Ausrüstung zu bauen. Sie soll als Anbau quer hinter dem Mehrzweckgebäude in Passee entstehen, damit die Feuerwehrleute dessen Einrichtungen wie Toiletten und Versammlungsraum mitnutzen können.

Die Baugenehmigung liegt vor. Der Fördermittelantrag wird derzeit aktualisiert. „Mitte April haben wir einen Vor-Ort-Termin, dann sollen der Bau- und der Finanzierungsplan stehen“, informiert der Bürgermeister. Eine 50-prozentige Förderung vom Land sei angedacht. „Wir stehen auf der Prioritätenliste für dieses Jahr, das heißt Ende Sommer könnte Baubeginn sein.“

Auch das Vorhaben, zwei Löschwasserzisternen im Ortsteil Höltingsdorf zu errichten, nehme Formen an. Laut Adolf Wittek liegen die Unterlagen vom Planungsbüro vor. Die Zisternen mit 100000 Liter Löschwasser sollen im Boden vergraben werden.

Haike Werfel