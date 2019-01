Wismar

Bereits am Montag gegen 18.15 Uhr erbeutete ein unbekannter männlicher Täter mehrere hundert Euro bei einem Überfall auf einen Getränkemarkt in der Tierparkpromenade in Wismar. Mit vorgehaltenem Messer zwang er die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann wird als circa 1,75 Meter groß, schlank und mit dunkler Bekleidung beschrieben. Zudem war sein Gesicht verhüllt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Wismar unter Tel.: 0 38 41 / 20 30 zu melden.

OZ