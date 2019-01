Wismar

Hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall sind nur einige Symptome der echten Virusgrippe – und der Impfstoff in den Arztpraxen ist knapp. „Nach unseren Kenntnissen ist er nicht mehr überall vorhanden“, sagt Petra Rappen, Sprecherin des Landkreises Nordwestmecklenburg. Auf OZ-Anfrage bestätigen auch Arztpraxen in Wismar, dass der Impfstoff unter Umständen noch nachbestellt werden muss. „Wir haben nur noch zwei Impfdosen vorrätig“, sagt eine Schwester. Und allein seit Jahresbeginn hat das Gesundheitsamt des Kreises zwölf Influenza-Fälle gezählt. Das sind allerdings nur diejenigen, die auch bei der Behörde registriert werden.

Risikopatienten sollten sich noch impfen lassen

Auch die Empfehlung des Landesgesundheitsamtes (Lagus) mit Sitz in Rostock lautet daher: „Aufgrund der derzeitigen Situation und Entwicklung kann noch geimpft werden. Insbesondere Risikopatienten sollten sich bei noch nicht erfolgter Impfung noch zeitnah gegen Influenza impfen lassen.“ Die Befürchtung, der Impfstoff könne in dieser Grippe-Saison nicht ausreichen, nimmt allerdings Lagus-Sprecherin Anja Neutzling: „Es stehen derzeit noch gut 1000 Impfdosen insgesamt zur Verfügung. Es konnten bislang also in den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte alle Impfwilligen mit Influenza-Impfstoffen versorgt werden.“ Diese Einschätzung gilt allerdings nur für den öffentlichen Gesundheitsdienst. In einigen Praxen sieht es anders aus.

Zu Risikopatienten zählen vor allem Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, Schwangere mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung, einem sogenannten Grundleiden, ab dem ersten Schwangerschaftsdrittel und Menschen ab 60 Jahre. Dazu gehören aber auch Menschen jeden Alters mit anderen gesundheitlichen Einschränkungen, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder medizinisches Personal.

Infektionskrankheiten in Nordwestmecklenburg Zahlreiche Infektionskrankheiten müssen den Gesundheitsämtern im Land gemeldet werden. Dazu gehören Krankheiten wie Hepatitis, Influenza, Norovirus, Scharlach oder Windpocken. In Nordwestmecklenburg wurden so zuletzt in den letzten beiden Wochen des Jahres 2018 unter anderem 40 Fälle von Norovirus gemeldet, zweimal Scharlach und Influenza sowie zwölfmal Krätzmilben. Die meisten Influenzafälle wurden allerdings in Rostock und dem Landkreis Rostock gemeldet.

„Da der Impfschutz zur vollen Ausprägung circa 10 bis 14 Tage benötigt, liegt der optimale Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung im Zeitraum von September bis Dezember“, sagt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling. Dennoch kann auch jetzt noch geimpft werden. Denn sie sagt auch: „Weder Dauer noch Schwere einer Grippesaison lassen sich seriös vorhersagen.“ Zu Beginn der Saison im Oktober hatten Hausärzte eine mildere Grippesaison vorhergesagt als im Jahr zuvor, als die schwerste Influenza-Epidemie seit zehn Jahren das Land überrollte (die OZ berichtete).

Impfstoff beim Gesundheitsdienst Wismar noch vorrätig

Wer sich jetzt noch impfen lassen möchte, kann dies bei niedergelassenen Ärzten oder beim Gesundheitsdienst in Wismar, Rostocker Straße 76, tun. Dort ist der Grippeimpfstoff derzeit noch vorhanden. Auch eine Nachbestellung sei möglich. Der Landkreis Nordwestmecklenburg bietet zudem einmal in der Woche, immer donnerstags 14 bis 18 Uhr, eine Impfsprechstunde an. Der Impfausweis sollte dafür mitgebracht werden. „Grippeschutzimpfungen können bis Anfang Februar erfolgen“, sagt Kreis-Sprecherin Petra Rappen. Mit dem Ende des Winters klinge die Grippesaison in der Regel aus.

