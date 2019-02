Beckerwitz

Die Jugendherberge Beckerwitz steht zum Verkauf. Am Freitagvormittag hatten Interessenten die Möglichkeit, sich das Areal anzuschauen. Und das Angebot wurde gut genutzt. Etwa 30 Leute haben sich in den Häusern umgesehen. „Natürlich waren auch einige dabei, die nur mal gucken wollten, aber es gibt Bewerber, die ernsthaft interessiert sind“, berichtet Ingo Schmidt vom Landkreis Nordwestmecklenburg. Der zuständige Sachgebietsleiter ist zuversichtlich, dass die Herberge einen neuen Besitzer findet oder zwei. Denn der Kreis bietet das Gelände in Ostseenähe in zwei Teilen an. Die Villa und das Bettenhaus (beide stehen unter Denkmalschutz) kosten mit einer Fläche von 15 552 Quadratmetern mindestens 883 000 Euro. Für das auf der anderen Straßenseite gelegene Sanitär- und Küchengebäude mit 5223 Quadratmetern werden mindestens 223 000 Euro verlangt.

Auf letzteres hat die Gemeinde ein Auge geworfen. Das bestätigt Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU). Geplant sei, das Gebäude in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umzuwandeln. „Wir haben viele Ideen für das Haus, zum Beispiel könnten die Jugendlichen hier auch Zeltlager organisieren“, berichtet van Leeuwen. Ihr bisheriger Treffpunkt platze aus allen Nähten. Außerdem bräuchte man das Areal, damit der Schulbus wenden kann: Die Straße zwischen den Herbergsgrundstücken werde künftig auf eine Einbahnstraße führen.

Wie Ingo Schmidt betont, spiele neben dem Geld auch das Nutzungskonzept eine Rolle. Voraussichtlich im Mai soll der Kreistag entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Im Frühjahr 2018 ist die Herberge wegen Brandschutzmängeln geschlossen worden – und weil der Pächter, das Deutsche Jugendherbergswerk, die nötigen Investitionen von 1,4 Millionen Euro nicht aufbringen konnte. Angeboten wird das Gelände bundesweit.

Auch Marianne Malewski, die ehemalige Leiterin der Herberge, hat sich gestern das Areal nochmal angeschaut. „Ich hoffe, dass es in gute Hände kommt und eine Beherbergungsstätte bleibt“, sagte die Beckerwitzerin, die 15 Jahre die Herberge geleitet hat und 2005 in den Ruhestand gegangen ist.

Das Besondere auf dem Gelände: Im Jahr 2012 ist dort ein Baumhausdorf eröffnet worden. Die Häuser sind wie eine Bienenwabe aufgebaut, jeweils 16 Quadratmeter groß und bieten jeweils bis zu sechs Gästen Platz. Damals hatte das Deutsche Jugendherbergswerk Mecklenburg-Vorpommern das Gelände im siebenten Jahr betrieben. Der Erbbaurechtsvertrag mit dem Besitzer, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, ist am 1. Januar 2005 geschlossen worden. Er hatte eine Laufzeit von 50 Jahren, wurde aber Ende 2018 vorzeitig gekündigt.

Kerstin Schröder