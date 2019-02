Wismar

Im Frühjahr sollen in Wismar neue Tarife auf mehreren Parkplätzen sowie im Parkhaus eingeführt werden. Neu ist das Guten-Morgen-Ticket. Eingeführt werden soll es auf drei Parkplätzen: hinter dem Busbahnhof (176 Stellplätze), an der Turmstraße (Sandplatz, 170 Stellplätze) sowie am Bahnhofsvorplatz (147 Stellplätze). Der Parkplatz am Bahnhofsvorplatz befindet sich im Bau und wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis November dieses Jahres fertiggestellt.

Morgens 1 Euro

Bisher kostet das Tagesticket hinter dem Busbahnhof und auf dem Sandplatz an der Turmstraße einen Euro. Geplant ist, dass das Tagesticket einen Euro kostet, aber nur, wenn der Parkschein zwischen 6 und 9 Uhr gezogen wird. Danach soll das Tagesticket vier Euro kosten.

Außerdem sollen die drei Parkplätze in den Wechsel von Sommer- und Wintertarif aufgenommen werden. Der Wintertarif gilt vom 1. November bis zum 14. März. In dieser Zeit kostet das Tagesticket einen Euro.

Parkhaus schlecht genutzt

Hintergrund der Änderungen ist, dass das städtische Parkhaus am Alten Hafen schlechter angenommen wird als erhofft. Mit günstigeren Tarifen soll sich das ändern. Mit fünf Maßnahmen will die Verwaltung Anreize für das Parken schaffen. „Wir wollen die Akzeptanz für das Parkhaus erhöhen“, so Bausenator Michael Berkhahn ( CDU). Als Gegenfinanzierung wird das Tagesticket auf den Plätzen hinter dem Busbahnhof, in der Turmstraße und künftig am Bahnhofsvorplatz vom 15. März bis zum 30. Oktober ab 9 Uhr teurer.

Nicht alle fangen früh an

„Das Guten-Morgen-Ticket sehen wir als ein Entgegenkommen für die Beschäftigten“, so Udo Wäsch, Werkleiter des städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes. Zwischen 6 und 9 Uhr würden die meisten Beschäftigten einen Parkplatz suchen.

Stellplätze am Altstadtring 1925 Stellplätze gibt es laut Stadtverwaltung aktuell am Altstadtring. Davon sind 713 kostenfrei (darunter 200 am Weidendamm), 601 kostenpflichtig hinter Schrankenanlagen und 611 kostenpflichtig mit Parkscheinautomaten.

Touristen, die in der Regel später in die Stadt kommen, zahlen vier Euro für ein Tagesticket. Mehrere Mitglieder im Eigenbetriebsausschuss der Bürgerschaft gaben zu bedenken, dass es aber auch viele Beschäftigte gibt, die später anfangen. Daher regten sie Ausnahmen beim Tagesticket ab 9 Uhr an. Zum Beispiel in Form extra ausgewiesener Stellplätze oder Ausweise für eine Parkberechtigung bei Beschäftigten. Das, so Udo Wäsch, wäre mit einem „erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden“. Christian Speck (Für Wismar Fraktion): „Ich habe den Eindruck, dass man das nicht will.“

Änderungen beim Parkhaus

Die geplanten Änderungen beim Parkhaus sehen wie folgt aus. Erstens: Jede angefangene Stunde kostet derzeit noch 1,50 Euro. Künftig sollen 20 Minuten 50 Cent kosten. Zweitens soll beim Tagesticket der Höchstbetrag von zehn auf acht Euro gesenkt werden. Bei der Nachtpauschale von zuzüglich zwei Euro bleibt es. Drittens soll der Wintertarif (1. November bis 14. März) eingeführt werden. Die Tageskarte kostet dann fünf Euro zuzüglich zwei Euro Nachtpauschale. Viertens soll die Zeit der Nachtpauschale von jetzt 19 bis 7 Uhr auf 17 bis 9 Uhr (zwei Euro bleibt) verlängert werden. Fünftens ist die Einführung eines Tarifs für Beschäftigte vorgesehen. Dieser soll montags bis freitags 75 Euro pro Monat von November bis April kosten.

Der Eigenbetriebsausschuss der Bürgerschaft hat bei einer Enthaltung für die Änderungen gestimmt. Ende des Monats entscheidet die Bürgerschaft.

Das Parkhaus mit 211 Stellplätzen war am 7. Juni 2018 eröffnet worden. In den Neubau wurden 5,5 Millionen Euro investiert. Davon stammen 2,2 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln des Landes. Je nach Bedarf können die Stellplätze in zwei Abschnitten auf insgesamt rund 600 erweitert werden. Bauherr und Betreiber ist der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb.

Heiko Hoffmann