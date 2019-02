Wismar

Autos, Spirituosen, Hundetraining, Softeis, Studienangebote, Blumen, Garagentore, Insektenschutz, Lehrstellen, Schmuck, Gesundheitsvorträge – die Bandbreite der Produkte und Angebote auf der Hanseschau scheint unendlich. In Wahrheit sind es jedoch „nur“ rund 250 Aussteller, die sich vom 28. Februar bis 3. März auf Norddeutschlands größter Verbrauchermesse in Wismar präsentieren. Schon jetzt sind die Aufbauarbeiten auf dem Festplatz an der Lübschen Burg in vollem Gange. 2017 kamen rund 43 000 Schaulustige. Denn in knapp einer Woche wollen die Aussteller, die inzwischen aus ganz Deutschland kommen, wieder mehr Besucher in die neun Hallen locken als im Vorjahr.

Mehr Parkplätze, Bushaltestellen bleiben bestehen

Auf dem Festplatz in Wismar haben die Aufbauarbeiten für die Hanseschau bereits begonnen. Quelle: Michaela Krohn

In den vergangenen beiden Jahren hatte die mitunter chaotische Parksituation dafür gesorgt, dass viele Besucher der Messe fernblieben. Denn es gab schlichtweg nicht genügend Stellplätze. Einem erneuten Park-Fiasko wollen die Organisatoren nun mit einem „stringenteren Park-Management“ entgegenwirken (die OZ berichtete). „Wir werden dieses Jahr doppelt so viele Parkeinweiser vor Ort haben“, bestätigt Hanseschau-Projektleiter Burkhard Golla. Zudem stehen auf dem Festplatz selbst noch einmal 70 bis 100 Parkplätze mehr zur Verfügung, da ein Teil der Aussteller nun auf dem Gelände des gegenüberliegenden Phantechnikums parken kann. Insgesamt könnten auf dem Festplatz so bis zu 450 Autos parken. Vom Parkplatz des Gewerbegebiets Dammhusen – dort stehen 250 weitere Stellplätze zur Verfügung – fahren im 20-Minuten-Takt Shuttle-Busse zur Hanseschau ab. „Wenn alle beide Parkplätze voll sein sollten, werden wir mit diesem System sofort auf den Parkplatz am Weidendamm umschwenken“, betont Burkhard Golla.

Die Straße Zum Festplatz selbst wird für die Zeit der Messe eine Einbahnstraße sein. Anliegende Wohngebiete, Seniorenheim und Phantechnikum bleiben aus Richtung Lübsche Straße aber in beide Richtungen erreichbar. Auch die Bushaltestellen für den öffentlichen Nahverkehr bleiben wie gewohnt erhalten. „Wir gehen davon aus, dass es Phasen geben wird, bei denen der Parkraum knapp wird. Wir bitten daher Besucher aus Wismar, die Hanseschau möglichst ohne Auto zu besuchen“, heißt es vonseiten der Hansestadt.

Mehr als 40 000 Besucher kamen jeweils in den vergangenen Jahren zur Hanseschau, die draußen auf dem Festplatz in Wismar und in Zelthallen stattfindet. Quelle: Das AgenturHaus GmbH

Wirtschaft nutzt Schau für Suche nach Fachkräften

Thematisch wird es einige Neuerungen auf der Messe geben. „Wir zeigen, was unsere Region kann. Unser Stand soll sich in diesem Jahr nicht nur an Touristen richten, sondern auch an Fachkräfte und Neubürger“, sagt Roland Finke, Leiter der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Selbiges Thema hat sich auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg auf die Fahnen geschrieben. „Der Schuh drückt bei den Fachkräften. Wir wollen potenzielle Rückkehrer und Pendler ansprechen und ihnen berufliche Möglichkeiten aufzeigen“, sagt Geschäftsführer Martin Kopp. Die Kreishandwerkerschaft setzt auf ihre aktuellen Azubis. Die sollen nämlich ihre Gewerbe präsentieren und zeigen, wie spannend diese Berufe sind.

Größtes Darm-Modell Europas soll Angst vor Untersuchung nehmen

Jennifer Heß ist Manga-Künstlerin "Nashi" und stellt in diesem Jahr auf der Hanseschau ihre Werke aus. Die Nordwestmecklenburgerin hat inzwischen auch weltweiten Erfolg mit ihren Comics. Quelle: Michaela Krohn

Auch das Thema „Gesundheit“ wird auf der Hanseschau wieder großgeschrieben. Die OSTSEE-ZEITUNG ist einer der Medienpartner der Verbrauchermesse und organisiert in Halle 1 viele spannende Vorträge und Gespräche mit Experten. Die Krankenkasse AOK Nordost und die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern bringen zudem ein riesiges begehbares Modell eines Darms mit nach Wismar. „Es ist das größte Europas. Damit soll sichtbar werden, wie wichtig eine Darmkrebsvorsorge ist“, sagt AOK-Sprecher Markus Juhls. Und weiter: „Die Deutschen sind große Vorsorgemuffel. In dem Darm-Modell sieht man mal, wie ein zunächst gesunder Darm aussieht und wie er krank, besetzt mit Polypen und Tumoren, aussieht.“

OZ-Programm auf der Hanseschau (Auswahl) Vom 28. Februar bis 3. März dreht sich bei den Foren der OSTSEE-ZEITUNG in Halle 1 auf der Hanseschau alles um das Thema Gesundheit. Donnerstag, 28. Februar: 12 Uhr „Produktion von pflanzlichen Rohkostölen vom Bio-Bauernhof und deren Wirkung“, 13 Uhr „Kräuter in der Küche und für das Wohlbefinden“, 14 Uhr „Erfrischung aus der Tiefe – natürliches Mineralwasser“. Freitag, 1. März: 12.30 Uhr „Darmkrebsvorsorge“, 14 Uhr „Moderne Blutzuckermessmethoden“, 15.30 Uhr „Vorhofflimmern“. Sonnabend, 2. März: 11 Uhr „Operative Therapie der Hüft- und Knie-Arthrose“. Sonntag, 3. März: 11 Uhr „BGM – Gesundheit aktiv gestalten“, 14 Uhr „Komplikationen bei arterieller Hypertonie“. Öffnungszeiten der Hanseschau: Donnerstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Tickets: 7 Euro für Erwachsene, ermäßigt 6 Euro, Jugendliche von 13 bis 17 Jahren 3 Euro, Kinder frei.

