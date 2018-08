Heftige Diskussionen um Hakenkreuze in Schönberg

Wismar Schönberg - Heftige Diskussionen um Hakenkreuze in Schönberg Rechte Parolen an der Unfallstelle, an der ein syrisches Kind starb

An der Unfallstelle in Schönberg erinnern Kerzen, eine Zeichnung und ein Foto an das tragische Unglück. Quelle: Foto: M. Prochnow