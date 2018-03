Hering satt auf Wismars Markt und in Restaurants

Wismar. Es geht wieder los: Am Sonnabend lädt der Hanseatische Köcheclub Wismarbucht zum Auftakt der 16. Wismarer Heringstage. Die Eröffnung findet traditionell um 10 Uhr mit der Anlandung der fangfrischen Fische am Alten Hafen statt. Es folgt der Umzug mit den Mitgliedern des Köcheclubs durch die Altstadt zum Marktplatz, wo die Heringe schon sehnlichst erwartet werden. Beim großen Heringsbraten landet das „Silber des Meeres“ dort von 11 bis 15 Uhr in diversen Pfannen.

Am Sonnabend beginnen die 16. Wismarer Heringstage. Zum Auftakt lädt der Köcheclub Wismarbucht um 11 Uhr auf den Marktplatz, wo er 5000 „Silberlinge" goldbraun brutzeln will.

Bitte Dosen mitbringen! Das spart Geld und vermeidet Verpackungsmüll.

Auf der Bühne gibt es ein maritim-musikalisches Unterhaltungsprogramm.

14 teilnehmende Restaurants bieten bis zum 25. März die drei gleichen Heringsgerichte zum gleichen Preis an.

