Wismar

Die 400 Meter lang Hochbrücke über dem Mühlenteich wurde am 7. August 1970 für den Verkehr freigegeben. Aus diesem Anlass waren an diesem sonnigen Freitag Parteimitglieder und Vertreter des Staates angetreten. Auch viele Wismarer Bürger wollten sich diesen Augenblick nicht entgehen lassen, denn die Fertigstellung der damals längsten Spannbetonbrücke der DDR war etwas Besonderes.

15,3 Millionen DDR-Mark kostete das Bauvorhaben. Es war nicht gerade üblich, dass Kreisstädte eine derartige Investition erhalten. Zuerst war immer Berlin dran und dann die Bezirksstädte. In Wismar war die Verkehrssituation in Richtung Rostock über die Rostocker Straße und die Bahngleise am Platten Kamp jedoch so prekär, dass man gar nicht anders konnte.

Wegen des schlechten Untergrundes gab es erhebliche Schwierigkeiten mit der Statik

Die Hochbrücke ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Heute mag sich kaum einer vorstellen, wie es ohne Hochbrücke aussah und wie der Verkehr geleitet wurde.Vor Fertigstellung der Brücke „wälzten“ sich die Fahrzeuge durch die Rostocker Straße, die durch den steigenden Verkehr auf der Straße und der Schiene zu einem Nadelöhr entwickelte. Die Eisenbahnschranke am Platten Kamp war nahezu berüchtigt. Etwas übertrieben schätzten die Bürger, dass die Schranke täglich gut 18 Stunden geschlossen war. Lange Staus waren die Regel. Bestrebungen, den Missstand zu ändern, gab es schon lange. Und so gab es Mitte der 60er Jahre einen zentralen Beschluss zum Bau einer Hochbrücke, der 1967 begann. Wegen des schlechten Untergrundes gab es erhebliche Schwierigkeiten mit der Statik, die jedoch behoben werden konnten.

Noch heute fährt man über Brücken, die man als solche kaum erkennt

Ein Blick zurück in die Geschichte Wismars zeigt, dass die Stadt von Tümpeln, Teichen und Gräben umschlossen war. Noch heute fährt man über Brücken, die man als solche kaum erkennt, in die Altstadt. Im Mittelalter gehörten die Wasserläufe mit zum Verteidigungsring, den die Schweden für ihre Festungsbauten verfeinerten. Nach dem Abriss der Festungswerke ab 1721, blieb ein morastiger Untergrund vor den Stadtmauern zurück. Erkennbar ist das heute noch am Wohnquartier um die Grothusenschanze.

Bei der Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Dr.-Leber-Straße und Kanalstraße, die zwischen 1968 und 1970 erfolgte, verschwand die alte Straßenführung mit Kanalstraße und Runde Straße. Das Haus Bleicherweg 28, ehemals Kanalstraße, lag im Grund. Dieser Häuserblock war übrigens 1948 der erste Nachkriegsbau in Wismar, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Im Jahr 2014 wurden die Häuser Bleicherweg 25, 26, 27 und 28 abgerissen.

2022 ist das rechnerische Ablaufdatum der Hochbrücke

Die Hochbrücke ist heute ein Teil der Landesstraße. Das heißt, das Land Mecklenburg-Vorpommern ist für die Bauunterhaltung verantwortlich. Aufgrund von Baumängeln wurde die Brücke im September 2011 für den Schwerlastverkehr über zwölf Tonnen – bis auf Busse, Rettungs- und Müllautos – gesperrt. Mit den Planungen für ein neues Bauwerk wurde 2012 begonnen. 2022 ist das rechnerische Ablaufdatum der Hochbrücke. Das Land spricht von Handlungsdruck. Zwölf Varianten wurden vom Land untersucht. Drei Vorzugsvarianten sind übrig geblieben. Der jetzige Trassenverlauf scheidet nahezu aus, weil eine Vollsperrung von bis zu drei Jahren drohen würde.

Detlef Schmidt