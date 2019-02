Wismar

Wie können Anwohner und Gewerbetreibende am Alten Hafen besser vor Hochwasser geschützt werden? Diese Frage hat jetzt die Bürgerschaft beschäftigt. Denn die beiden Sturmfluten im Januar haben viele Wismarer aufgeschreckt. Konkrete Antworten für einen besseren Hochwasserschutz gibt es bislang nicht. Doch im März soll ein dreijähriges Projekt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen gestartet werden, kündigt Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Das könnte am Ende mögliche Lösungswege aufzeigen. Die sind wohl auch dringend notwendig. Denn: „Für die Hansestadt Wismar besteht ein enormes Hochwasserrisiko mit einem sehr hohen Schadenspotenzial“. So steht es zumindest im Projektantrag, den das Institut für Wasserbau der Hochschule Bremen beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gestellt hat. Das unterstützt die Untersuchungen in der Hansestadt finanziell. Auch die Wismarer Verwaltung ist mit im Boot.

Der Titel des Projektes ist allerdings nicht Hochwasserschutz, sondern lautet „Klimawandelangepasste kommunale Infrastrukturplanung in der Hansestadt Wismar“. Denn aufgrund des Klimawandels werden in Zukunft nicht nur an Deutschlands Küsten mehr und stärkere Sturmfluten erwartet als bisher. Für Wismar befürchtet die Hochschule, dass sich künftige Sturmfluten auch auf die Wirtschaft am Hafen auswirken könnten – auf die Werft, den Seehafen, die Holz-Unternehmen. Und weiter heißt es: „Durch die Lage an der Wismarbucht mit der Kombination Schwingungs-, Wind- und Buchtenstau zählen die in Wismar zu erwartenden Sturmflutwasserstände zu den höchsten an der deutschen Ostseeküste“.

Erste Auswirkungen des Klimawandels könnte der höhere Wellenschlag im Alten Hafen sein. Den haben Fischer, Angler und Segler bemerkt. Vor allem die Fischkutter drohen bei starkem Sturm trotz Extra-Sicherung an den Kaianlagen Leck zu schlagen (die OZ berichtete). Die Vermutung der Fischer ist, dass die Erweiterung des Seehafens den Wasserverlauf in der Wismarbucht so verändert hat, dass die Wellen viel stärker sind als in den vergangenen Jahren. Nach Auskunft von Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) hat der Seehafen vor der Erweiterung der Liegeplätze aber Strömungsgutachten erstellen lassen. Die seien nicht zu solchen Auswirkungen gekommen. Allerdings, so Berkhahn, könnten sich Ausbaggerungen bemerkbar machen. „Weil dann mehr Wassermassen in den Hafenbereich gelangen.“ Auch dazu müssten deshalb Gutachten angefertigt werden. Zudem, so ergänzt der Senator, hätten sich die Windverhältnisse geändert – die dazu führen.

Vorrangiges Ziel ist, alle Beteiligten – Ämter, Anwohner, Gewerbetreibende sowie Umwelt- und Wassersportvereine – anzuhören, sie miteinander ins Gespräch zu bringen, um dann zusammen nach möglichen Lösungen zu suchen. Außerdem soll dann die Planung öffentlicher Infrastrukturen angepasst werden.

Auch eine bessere Warnung der Anwohner und Gewerbetreibenden ist in der Bürgerschaft thematisiert worden. Bislang alarmieren Polizei und Feuerwehr die Wismarer mit Lautsprecherdurchsagen und Sirenenton. Zusätzlich bekommen Anwohner auf Wunsch über ein spezielles Frühwarnsystem eine SMS, eine E-Mail oder ein Fax. Künftig soll auch eine Warn-App für das Smartphone dazu kommen. Denn das Mobiltelefon wird von vielen Menschen am meisten genutzt, begründet die CDU-Fraktion ihren Antrag, beispielsweise die Notall-Informations- und Nachrichten-App (kurz „NINA“) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu verwenden. Mit dieser App könnten alle Warnmeldungen, wie zum Beispiel auch Hochwasserinformationen und Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes, bequem per Push-Benachrichtigung auf das Smartphone empfangen werden. Welche App künftig genutzt werden soll, steht noch nicht fest. Das soll in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Leitstelle diskutiert werden.

Kerstin Schröder