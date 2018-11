Wismar

Mehr als 700 Briefe sind in einem Altpapiercontainer im Wismarer Stadtteil Dargetzow gefunden worden. Sämtliche Schreiben sind ungeöffnet. Die Polizei geht davon aus, dass die Briefe entsorgt wurden. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eingeleitet.

Ein Bürger soll etliche, ungeöffnete Briefe entdeckt haben, als er sein Altpapier in dem Wertstoffcontainer entsorgen wollte. Er meldete den Fund der Polizei. Der soll sich bereits am vergangenen Sonnabend, dem 10. November, zugetragen haben, wie Polizeisprecher Axel Köppen gestern mitteilte.

Private und amtliche Schreiben

Beamte des Polizeihauptreviers Wismar fuhren daraufhin zum genannten Fundort im Stadtteil Dargetzow. Es gelang ihnen, weitere 279 ungeöffnete Briefe durch den Einfüllschacht des Behälters herauszuziehen. Deshalb veranlasste die Kripo am Montagmorgen, dass der Altpapiercontainer geöffnet wurde. Die Kriminalbeamten fanden darin weitere 427 Postsendungen. Es handelt sich neben privaten Briefen auch um amtliche Schreiben und unter anderem um Reiseunterlagen und Einschreiben. Laut Polizeisprecher Köppen wohnen die Adressaten in der östlichen Wismarer Altstadt und in Dargetzow.

Die Kripo hat die Briefe kriminaltechnisch untersucht. Sie sollen nun der Deutschen Post für eine zweite Zustellung übergeben werden.

Post will Briefe zügig zustellen

Wie deren Pressesprecher Martin Grundler gestern auf Anfrage der OZ bestätigte, werde die Post die Briefsendungen wahrscheinlich heute zurückerhalten. „Wir werden sie dann so schnell wie möglich zustellen“, versicherte Grundler. Zugleich machte der Sprecher klar, dass die Deutsche Post keine Haftung für mittelbar entstandene Schäden übernehmen werde. Beispielsweise, wenn die Adressaten eventuell Fristen versäumt haben sollten. „Wir können es als Unternehmen nicht beeinflussen, dass Briefe verzögert ankommen“, sagte Grundler.

Noch keine Hintergründe bekannt

Zum konkreten Vorfall kannte er gestern noch keine Hintergründe. Daher wollte er sich nicht dazu äußern. „Tatsache ist, dass es sich um einen Straftatbestand handelt, wenn man zugrundelegt, dass die Briefe illegal entsorgt worden sind. Wir werden in Zusammenarbeit mit der Polizei recherchieren, was konkret vorgefallen ist und dann handeln“, erklärte der Sprecher.

Ob es in der Vergangenheit solch einen Vorfall in der Region Wismar bereits gegeben habe, wusste Grundler nicht zu sagen. Auch wie es überhaupt dazu kommen kann, könne er nicht erklären. Dazu seien die Ermittlungen der Polizei abzuwarten.

Anfang November wurde in Bayern ein ehemaliger Zusteller der Deutschen Post AG zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 44-jährige Münchner hatte adressierte Sendungen den rechtmäßigen Empfängern nicht zugestellt, sondern sie ins Altpapier geworfen. Dafür verhängte der Richter eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je 35 Euro.

Haike Werfel