Wismar

So schön sind Wismar, Neukloster, Neuburg, Poel, Dorf Mecklenburg und all die anderen tollen Orte in Nordwestmecklenburg. Und so sehen unsere Leser die vielleicht schönste Region des Landes. Wir wollen Nordwestmecklenburg durch Ihre Augen sehen. Ob Landschaft oder Ereignis schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos.

Zur Galerie Erntearbeiten, Küstenlandschaften, gesellige Szenen am Wismarer Hafen - jeden Tag bekommen wir schöne Leserfotos zugesendet. Hier zeigen wir eine kleine Auswahl.

Michaela Krohn