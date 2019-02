Timmendorf

Voll im Gange sind in Timmendorf die vorbereitenden Arbeiten für die Ortsdurchfahrt. Gebaut wird eine zweispurige Umgehungsstraße, weil die Ortsdurchfahrt später komplett gesperrt wird. Die Umleitung beginnt vor Timmendorf, verläuft vorbei am Reiterhof, quert die Betonstraße und bindet hinter Timmendorf-Dorf an die Landesstraße an. Parallel laufen Arbeiten am Regenwasserkanal. Auch einige Bäume wurden inzwischen gefällt.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist das Straßenbauamt Schwerin für das Vorhaben zuständig. Gemeinsam mit der Gemeinde wird am 13. März eine Einwohnerversammlung in Timmendorf-Dorf durchgeführt.

Die Baulänge im Ort beträgt rund 625 Meter, die Fahrbahn wird in einer Breite von sechs Metern ausgebaut. Auf der linken Seite in Richtung Strand wird es einen gemeinsamen Geh- und Radweg geben. Damit wird eines der letzten fehlenden Teilstücke für Radfahrer auf der Insel geschlossen. Die Bauzeit ist auf zwei Jahre ausgelegt, im günstigen Fall sind die Arbeiten schneller erledigt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens nach der Winterzeit hat man sich zu der Umleitungsvariante entschlossen. Vorgesehen ist, dass die Umgehungsstraße wieder zurückgebaut wird.

Am Ortsausgang in Richtung Strand befinden sich neuerdings Holzpfosten mit Flatterbändern am Feldrand. Das, so Bürgermeisterin Gabriele Richter, ist eine Auflage des Naturschutzes im Zusammenhang mit den Bauarbeiten. Vögel sollen auf diese Weise geschützt werden.

Das gesamte Vorhaben kostet rund zwei Millionen Euro. Die Gemeinde ist anteilig an der Finanzierung für Regenwasserabfluss, Beleuchtung und den kombinierten Geh- und Radweg beteiligt. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hat Poel einen Zuwendungsbescheid erhalten. Die Ausgaben betragen rund 66000 Euro. Die Hälfte wird gefördert. Die Kosten für den kombinierten Rad- und Gehweg belaufen sich auf rund 68000 Euro. Der Antrag auf Förderung wurde durch das Verkehrsministerium abgelehnt. Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind bereits anderen Kommunen zugesagt worden, teilte die Bürgermeisterin auf der letzten Sitzung der Gemeindevertreter mit.

Heiko Hoffmann