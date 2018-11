Gregor Schneiders Arbeitsschwerpunkt sind gebaute Räume. Für sein bislang bekanntestes Werk „Totes Haus u r“, für den deutschen Pavillon, wurde er im Jahre 2001 mit dem Goldenen Löwen der Biennale ausgezeichnet.

Schneider studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und an der Kunstakademie Münster sowie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Er arbeitete als Professor und Gastprofessor in Amsterdam, an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und an der Königlich Dänischen Kunstakademie, Kopenhagen, Berlin und München. 2016 wurde er als Nachfolger von Tony Cragg auf einen Lehrstuhl für Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf berufen. Seine Professur trat Schneider zum Sommersemester 2016 an. Auch Tony Cragg stellte schon in der Wismarer St. Georgen-Kirche aus.

Die Ausstellung Cryo Tank Phoenix 3“ ist bis zum 5.12. in der St. Georgen-Kirche Wismar zu sehen, täglich von 10 bis 16 Uhr. Am 25.11. um 15 Uhr bietet Kuratorin Miro Zahra eine Führung an. Der Eintritt ist frei.