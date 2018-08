Wismar

„Schaaaaarf“, sagt Patrick Memes und runzelt dabei ganz leicht die Stirn. Der Urlauber aus dem Harz hat gerade mehrere Buffalowürmer, italienische Grillen, eine Ladung Mehlwürmer und zwei Wüstenheuschrecken verspeist. „Das schmeckte echt bombe, so ein bisschen wie 'ne Mischung aus Hähnchenhaut und Kürbiskernen“, sagt er. „Es macht zwar nicht wirklich satt, ist aber mal eine andere Geschmacksexplosion.“ Gemeinsam mit seiner Frau ist er gerade in Mecklenburg-Vorpommern, um die Flitterwochen zu genießen. „Das ist wie Bungeejumping – man muss es einfach probieren“, ergänzt Udo Klassen, der das Street Food Event organisiert.

Bei freiem Eintritt ist das Street Food Event heute von 11 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Als nächstes zieht die Karawane nach Hamburg, dann nach Stralsund.

Insekten als Highlight

Eine ganze Karawane von internationalen Food-Trucks und Garküchen reiste gestern nach Wismar. Die kulinarische Auswahl ist riesig. Sie reicht von Currys und niederländischen Poffertjes, über Burritos bis hin zu Burgern. Das Krabbelgetier, das Dunja El-Zein vor Ort zubereitet, stellt dabei natürlich ein besonderes Highlight dar. „Ich wollte den Leuten etwas Interessantes anbieten“, sagt Udo Klassen. Und das scheint funktioniert zu haben. Am Stand „Bugs and Friends“ ist erstaunlich viel los. Viele allerdings sind einfach nur neugierig und wollen wissen, was angeboten wird und die Mutigen anschließend fragen, wie es denn geschmeckt hat.

Amerikanisches in der Spießer-Karre

Nebenan reicht Thaksan Sotheeswaran eine andere Delikatesse über den Tresen. Bei ihm und seinem Vater gibt es Leckeres aus Indien. „Am beliebtesten ist Hähnchencurry mit Basmatireis“, sagt der Oberhausener. Seit drei Jahren sind sie auf den Street Food Events dabei. In unmittelbarer Nachbarschaft hat Jens-Uwe Jahns seine „Spießer-Karre“ geparkt. Im ersten Wohnwagen, den es in der DDR gab, bietet der Hamburger amerikanische Leckereien an. Besonders gefragt sind bei ihm der Potato-Tornado (eine aufgedrehte, im Backteig frittierte Kartoffel) oder der Corndog. Dabei handelt es sich um ein Würstchen im Maisbrotteig. „So wie der Deutsche sich beim Fußball eine Bratwurst holt, gibt es bei den Amis einen Corndog“, sagt der Mann, der all seine Speisen am Spieß anbietet.

Event soll Kulturen verbinden

Veranstaltet wird das Event von dem Verein „people welcome“ und „Street Food Events“. Dabei geht es den Organisatoren in erster Linie aber gar nicht um das Angebot kulinarischer Köstlichkeiten. Nach dem Motto „Integration praktisch leben“ soll vielmehr über das Essen eine Verständigung zwischen den Kulturen geschaffen werden. Der Verein knüpft Kontakte in die Asylanten- und Flüchtlingsheime. So sollen Menschen gefunden werden, die in der Lage sind, die traditionelle Küche ihrer Heimatländer so zu repräsentieren, das daraus ein Highlight bei Street Food Veranstaltungen werden kann.Foodtrucks sind rollende Küchen und haben ihren Ursprung in Städten wie Peking, Delhi, Caracas, Kinshasa, Nairobi oder Marrakesch. Dort ist es üblich, auf den Straßen zu essen. Durch eine aufwändige Optik, hohe Qualität der Essensangebote und die Wertlegung auf die Kultur des jeweiligen Landes unterscheiden sie sich deutlich von normalen Imbissbuden.

Dana Frohbös