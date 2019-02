Wismar

Wenn die Hanseschau am Donnerstag zum 29. ihre Tore öffnet, haben in diesem Jahr dort auch vor allem junge Menschen das Sagen. Die Kreishandwerkerschaft schickt nämlich am Donnerstag und Freitag Auszubildende ihrer Betriebe auf die Verbrauchermesse. „Sie werden ihre Gewerke präsentieren – und wir wollen vor allem den Berufsschulstandort Wismar in den Fokus rücken“, sagt Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft. Die jungen Leute, die Berufe wie Maler, Tischler oder Friseur lernen, werden die Stände ihrer Sonderschau „Ausbildung im Handwerk“ selbst betreuen und Fragen beantworten.

Am Sonnabend und Sonntag wird dann zum vierten Mal während der Hanseschau auch die Ehrenamtsmesse des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Nordwestmecklenburg veranstaltet. „Wir wollen damit ein größeres Publikum erreichen. So werden vielleicht Menschen auf uns aufmerksam, die sich vorher gar nicht vorstellen konnten, mal ein ehrenamtlich aktiv zu werden“, sagt DRK Vorstand Kathrin Konietzke. Auch ganz neue Vereine sollen sich laut DRK dort präsentieren. Auf der Hauptbühne wird am Sonnabend während der Eröffnung auch das Ehrenamtsdiplom vergeben. Schirmherrin der Veranstaltung ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Auch der Stadtjugendring Wismar und der Kreisjugendring werden sich auf der Hanseschau präsentieren. „Es waren immer etwas zu wenig Jugendliche auf der Messe“, sagt Dirk Menzel, Geschäftsführer des Kreisjugendringes Nordwestmecklenburg. Auch, wenn für einige Schüler der Weg im Landkreis zur Hanseschau recht weit sei, habe man es geschafft, Busse von den Schulen nach Wismar zu organisieren. Auf der Messe erwarte sie „Demokratie zum Anfassen“. „Wir befinden uns im Superwahljahr. Wir erklären auf der Hanseschau zum Beispiel die mitunter komplizierten Stimmzettel für die Europawahl“, so Menzel.

Die Hanseschau hat von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 6, Jugendliche 3 Euro, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre.

Michaela Krohn