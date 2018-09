Wismar

Am Mittwochabend standen die Schüler im Mittelpunkt. Bei der ersten Jugendpolitikkonferenz wollten die Initiatoren herausfinden, was sich Jugendliche von der Kommunalpolitik wünschen, was sie selbst wollen und wie sie sich dabei einbringen können.An drei Tischen wurde zu verschiedenen Themen diskutiert. Dabei standen die Digitalisierung und das Arbeitsleben im Fokus. Mit dem Landtagsabgeordneten Philipp da Cunha (SPD) sprachen die Jugendlichen dabei über Cybermobbing und eine bessere Beteiligung von schüchternen Schülern am Unterricht. Es ging aber auch um die Nutzung von Smartphones in der Schule. „Die meisten Lehrer wollen gefragt werden, ob etwas ’mal kurz gegoogelt werden konnte“, berichtete Philipp da Cunha.

Kinder und Jugendliche sollen mitmischen

Die Vorbereitungen für die Jugendpolitikkonferenz liefen bereits seit einem Jahr. Nun war es dann endlich soweit. „Wir wollen nicht für, sondern mit den Menschen Politik machen“, sagt Nico Heller, Kreisvorsitzender der Jusos in Nordwestmecklenburg. „Die Frage ist dann aber immer, wie man an die Leute herankommt, damit sie ihre Ideen kundtun“, ergänzt Philipp da Cunha. Aus diesem Grund hat die Friedrich- Ebert-Stiftung unter dem Titel „Politik? - Da misch’ ich mit“ nach Wismar eingeladen. Etwa zehn Kinder und Jugendliche waren der Einladung gefolgt.

Europa und Ehrenamt waren Thema

An Tisch 2 waren die Lebensqualität in Wismar und die Rolle Europas Thema. Den Schülern ging es dabei nicht nur um Schulen, Radwege, Sportplätze und Studienaustauschmöglichkeiten, sondern auch um ganz aktuelle Themen. „Sie erzählten von Geflüchteten, die zu Freunden geworden waren und die Stadt dann wieder verlassen mussten“, sagt Tischchefin Aenne Möller (SPD). Aber auch Sprachbarrieren seien Thema gewesen.

Gesprächsleiter an Tisch 3 war Florian Haug. Er ergründete mit den jungen Leuten deren Motivation fürs Ehrenamt - auf der anderen Seite aber auch die Gründe, die sie an dessen Ausübung hindern. Da gebe es beispielsweise die Gemeinde mit fünf Nebendörfern, sagt er. „Aber wie soll der Jugendliche, der erst 12 ist, denn zum Jugendclub kommen“, fragt er.

Zunächst waren die Schüler skeptisch

Auch Maximilian Sandner war vor Ort. Der Lehrer an der Ostsee-Schule in der Hansestadt Wismar war mit zehn seiner Schüler ins Rathaus gekommen. „In der Vorbereitung auf den Diskussionsabend sollten die Schüler erst einmal wild ihre Ideen aufschreiben, die sie für die Stadt Wismar haben“, sagt der Sozialkundelehrer. Viele hätten gefragt, was das solle, schließlich interessiere es die Politiker doch eh nicht, was sie denken, lautete deren Kritik. Doch diese Meinung sollte sich an dem Abend ins Gegenteil kehren.

Schüler haben Hemmschwelle abgebaut

Für die Schüler von Maximilian Sandner war der Politikschnupperkurs nämlich eine echte Erfahrung, auch wenn sie vielleicht nicht jedes Wort verstanden haben. „Die Angst oder die Hemmschwelle den Politikern gegenüber ist deutlich gesunken“, sagt er, „denn die Schüler haben gemerkt, dass sie angehört wurden und auch eine Stimme haben“. Zum Ausklang der Veranstaltung sollten die Gäste und Schüler noch folgenden Satz beenden: Politik ist für mich . . . „Das Leben zu verändern, interessant und produktiv“ lauteten einige Antworten. Und auch Nico Heller beendete den Satz: „Politik ist für mich genau das hier“, sagte er.

Dana Frohbös