Dorf Mecklenburg

Schlechte Laune im Tierheim Dorf Mecklenburg: Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag zu Montag in die Räumlichkeiten eingedrungen. Seitdem ist eine Katze verschwunden. Ob die Einbrecher die Europäische Kurzhaar-Katze mitgenommen haben oder ob sie durch ein offen gelassenes Fenster das Weite gesucht hat, ist unklar. „Das tut uns unendlich leid“, sagt Doreen Kuhn. Die ehrenamtlich tätige Leiterin des Tierheims ist verärgert über den Verlust. Das sei schlimmer als der materielle Schaden, der entstanden ist.

„Wir bemühen uns weiter, die Katze zu finden.“

Erst am Sonntag hatte eine Frau aus einem Ort bei Wismar zwei Katzen in die Obhut des Tierheims gegeben, weil sie Urlaub macht. Während sich „Leopold“ noch in der Pension befindet, wird nach „Graycy“ nun gesucht. Doreen Kuhn: „Wir bemühen uns weiter, die Katze zu finden.“ Mit der Eigentümerin wurde gesprochen. Die Mitarbeiter hoffen, das Kommissar Zufall bei der Suche hilft.

Auf der Homepage wirbt das Tierheim: „Sie würden gern in Urlaub fahren, wissen aber nicht, wohin mit Ihrem Haustier? Unser Tierheim-Team hilft gern weiter. Bei rechtzeitiger Anmeldung können Sie ihren Hund, ihre Katze oder ihr Heimtier gern bei uns abgeben. Wir kümmern uns individuell um ihre Vierbeiner.“ Und jetzt dieser Verlust. „Selbst vor einem Verein, der Tiere betreut und von Spendengeldern lebt, haben die Einbrecher nicht Halt gemacht. Das ist sehr deprimierend“, so Doreen Kuhn.

Auch ein Tresor wurde im Tierheim gestohlen

Die Polizei war gestern vor Ort, um Spuren zu sichern. Der oder die Täter haben das Fenster zum Pensionszimmer aufgehebelt. Allem Anschein nach waren sie auf Geld aus. Verschlossene Schränke wurden aufgebrochen und durchsucht. Aus einer Kasse fehlen rund 100 Euro. Aus einem anderen Raum wurde ein relativ großer und schwerer Tresor mitgenommen. Darin befanden sich unter anderem Unterlagen, Schlüssel, Kalender, Lose für eine Tombola und circa 150 Euro.

Das Gelände ist nachts beleuchtet. Nach den bellenden Hunden haben die Einbrecher vermutlich mit Steinen geworfen. Erst Ende Mai wurden 21 Zaunpfähle vom Grundstück des Tierheims gestohlen.

Hoffmann Heiko