Boltenhagen

Vier Tage mit klassischer Musik werden im Ostseebad Boltenhagen ab Donnerstag geboten. Der Pianist und Konzertmanager Florian Koltun bringt mit der Kurverwaltung das Ensemble der Berliner Camerata sowie einige preisgekrönte Solisten der klassischen Musik an die Ostsee.

Florian Koltun und Xin Wang sind selber Konzertpianisten, die mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurden. Sie haben das Programm für das zweite Klassik-Festival in Boltenhagen zusammengestellt. KÜNSTLERVERMITTLUNG KOLTUN Quelle: FOTO:

Fünf Konzerte erwarten das Publikum bis Sonntag. Dabei sind zwei Veranstaltungen kostenlos. So spielt das junge, international besetzte Orchester der Berliner Camerata, geleitet von der Ausnahmegeigerin Olga Pak, am Sonnabend ab 21 Uhr „Eine kleine Nachtmusik“ auf einer Bühne am Strand bei der Seebrücke. Zu hören sind dann Werke von Mozart, Vivaldi, Bach, Saint-Saens und Sarasate.

Ebenfalls kostenlos ist am Sonntagnachmittag das Kinderkonzert „Peter und der Wolf“, das um 15 Uhr an der Seebühne der Weißen Wiek beginnt.

Bei allen Vorstellungen wird Pianist und Kulturmanager Florian Koltun die Moderation übernehmen. „Mit interessanten Anekdoten und Hintergrundberichten wird er auch ,Klassik-Einsteigern’ den Zugang zur Musik ermöglichen“, sagt Katleen Herr, Marketingleiterin der Kurverwaltung.

Die Konzerte am Donnerstag, Freitag und Sonntagabend finden im Festsaal an der Klützer Straße statt. Der Eintritt kostet an jedem Abend 22 Euro, 11 Euro für Schüler und Studenten. Eröffnet wird das Musikfestival mit einem außergewöhnlichen Klavierabend am Donnerstag, 23. August um 19.30 Uhr mit einem Preisträgerkonzert des internationalen Klavierwettbewerbs „Alion Baltic International Music Festival Tallinn“. Sophia Eve Shalyagina ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe und gastiert regelmäßig im In- und Ausland.

Am Freitag, 24. August, stehen internationale Solisten im Mittelpunkt des Konzerts, das unter dem Motto „Night of the Concerts“ steht. Begleitet von der Berliner Camerata spielen sie ab 19.30 Uhr Werke von Mozart, Mendelssohn Bartholdy und Johann Christian Bach. Als krönenden Abschluss der diesjährigen Musikfestspiele im Ostseebad Boltenhagen verspricht Florian Koltun, der das gesamte Programm mit der Pianistin Xin Wang zusammengestellt hat, ein musikalisches Feuerwerk am Sonntag, 26. August. Unter dem Titel „Slawische Seele“ erklingen ab 19.30 Uhr Werke von Frederic Chopin und Antonin Dvorak.

Die Berliner Camerata wurde 2009 durch junge Berliner Musiker um die Geigerin Olga Pak gegründet. Das Kammerorchester hat sich in der kurzen Zeit seines Bestehens durch sein ebenso exzellentes wie erfrischendes Spiel einen ausgezeichneten Ruf erworben. Neben eigenen Konzertreihen in Berlin, Hamburg, Bremen und Leipzig ist das Orchester auch Veranstalter des „Berliner Klassik Sommer“. In renommierten Konzerthäusern Deutschlands und auf internationalen Tourneen bringt das Orchester frischen Wind in den europäischen Klassikbetrieb.

Eintrittskarten Karten für die Konzerte am Donnerstag, Freitag und Sonntag, die im Festsaal, Klützer Straße 11, um 19.30 Uhr beginnen, kosten pro Person jeweils 22 Euro. Sie sind erhältlich in der Tourist-Info der Kurverwaltung an der Ostseeallee. Der Besuch der Konzerte am Sonnabend ab 21 Uhr am Strand sowie am Sonntag ab 15 Uhr an der Weißen Wiek ist kostenlos.

Malte Behnk