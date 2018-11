Wismar

Kurze und prägnante Sätze, gesprochen mit einer sonoren Stimme: Der Journalist Klaus Feldmann redet heute immer noch so wie man es 30 Jahre lang aus der DDR-Sendung „Aktuellen Kamera“ kannte. Der 82-Jährige gilt bis heute als das bekannteste Nachrichten-Gesicht der DDR -von 1961 bis 1989 hat er die Neuigkeiten in der „Aktuellen Kamera“ verbreitet. In der nächsten Woche ist Klaus Feldmann in Wismar zu Gast. Im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG liest er aus dem Buch „Fröhliches Weihnachtsbuch“, herausgegeben vom Eulenspiegel Verlag.

Das Buch versammelt die schönsten Weihnachtsgeschichten zum Lesen und Vorlesen für Jung und Alt, Heiteres und Besinnliches aus Vergangenheit und Gegenwart, darunter „Ein Weihnachtslied“ von Charles Dickens, „Die Weihnachtsgans Auguste“ von Friedrich Wolf, „Weihnachten der Pechvögel“ von Hans Fallada, „Der Wunschzettel“ von Heinrich Seidel und „Der unkorrekte Tannenbaum“ von Fritz Bernhard, umrahmt von Gedichten rund um die Adventszeit.

Die Lesung beginnt am Mittwoch, dem 28. November, um 18 Uhr in der Mecklenburger Straße 28. Tickets gibt es ab sofort zu kaufen. Sie kosten 5 Euro mit OZ-Abo-Karte und acht Euro ohne Abo-Karte (Telefon 03841 / 41550).

OZ