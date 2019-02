Wismar

„Ich war Werftarbeiter und habe mitbekommen, dass die Stadt neue Gärten vergeben will. Wir konnten uns bewerben“, erzählt Emil Lindner. Er hat sich beworben, die damaligen Interessenten trafen sich. „Es gab zwei Töpfe mit Nummern, einen für so einen Flachbau, der andere für die Finnhütten. Ich habe mich für den Flachbau entschieden, weil ich Angst hatte, dass ich nicht an das Baumaterial für die Finnhütte komme“, erzählt Emil Lindner weiter.

Auf der grünen Wiese

Damals war er 37 Jahre jung. „Die Plätze waren abgesteckt, das Gras stand einen Meter hoch“, erzählt er. Vorher war die Fläche eine Kuhweide. „Mein Vater hat unsere Fläche mit der Sense einmal durchgemäht.“ Emil Lindner lacht. Als er damals seinen jüngsten Sohn erstmals in den „Garten“ mitgenommen hatte, hat der komisch geguckt. Es sah noch lange nicht nach Garten aus. Das ist 40 Jahre her, Emil Lindner ist inzwischen 77 Jahre alt.

Gute Nachbarschaft

„Unsere Parzelle war der Müllplatz für andere Gärten“, erinnert sich Ferdinand Roth (75) an die Zeit, als er 1981 aus seiner Wildnis einen Garten gemacht hat. Alles in Eigenregie mit dem Vater als gelernten Maurer fürs Gartenhaus und 4000 Steinen, die geschleppt werden mussten. „Eine gute Nachbarschaft, einer hat dem anderen geholfen“, erzählt Roth.

Es schwingt viel Wehmut mit, wenn die alten Kleingärtner wie Roth und Lindner von ihrem „Früher“ erzählen. Vom Zusammenhalt über den Parzellenzaun hinaus. Von gemeinsamen Arbeitseinsätzen und den Feiern danach. „Wir mussten jedes Jahr auf den Acker für die LPG, jeder musste einen Hektar Rüben verziehen“, zuckt er mit den Schultern. „Alle, die damals bei uns mit dabei waren in der Ecke, sind inzwischen verstorben oder haben den Garten aufgegeben, weil sie die Arbeit nicht mehr schaffen.“

Gemeinsames Rübenverziehen

Die Zeit des Rübenverziehens als freiwilliger Pflichteinsatz für die LPG ist genauso vorbei wie die des kollektiven Zusammenhalts im Kleingartenquartier und des Selbstversorgers aus dem Garten. Die Zeiten, in denen der Garten am Klingenberg wie Goldstaub gehandelt wurde, sind Geschichte. Trotz idyllischer Lage und gepflegter Anlagen – der Großteil der Kleingärten ist selbst im Winter tipptopp.

„Es war ein Privileg, hier einen Garten zu bekommen“, erinnert sich Anne Watzel. Sie ist zu DDR-Zeiten regelmäßig mit der Schwester in der Anlage spazieren gegangen, wohl wissend, dass vorrangig Mitarbeiter der Werft und der Hochschule dort gärtnern durften. 2003 kam sie dran, bekam ihren Traumgarten in der Anlage und engagiert sich inzwischen als Schatzmeisterin im Verein.

Nun stehen Gärten leer und werden von der Natur gänzlich zurückerobert. Und die, die verpachtet sind, werden mit Pech nicht bewirtschaftet im Sinne des Kleingartenwesens. „Wir haben Pächter, die nur feiern wollen, aber nichts machen“, erzählt Roth. Er ist Vereinsvorsitzender und steckt im Thema. Es tut ihm weh, wenn im Herbst dort die Äpfel an den Bäumen hängen bleiben.

Ferien- oder Partydatsche

Die Schatzmeisterin weiß: „Diese Leute zahlen auch schnell die Pacht nicht mehr.“ Wenn Summen für Strom und Wasser zusätzlich auflaufen, leidet der ganze Verein. „Man kann in die Leute nicht reinsehen“, sagt Ferdinand Roth. Als Kleingärtner müsse man eben die Hecke in Ordnung halten und die Drittelregelung beachten – jeweils maximal ein Drittel Rasen, ein Drittel Gebäude und Wege, ein Drittel Gartenfläche mit Obst und Gemüse, Beeten, Sträuchern und Bäumen. Der Garten muss Garten bleiben, auch wenn in 300 Metern die Ostsee lockt und manch einer sich die billige, kleine Feriendatsche in der Lage wünscht.

Anne Watzel: „Wir haben viele Anfragen von außerhalb bis nach Berlin, die gerne einen Garten haben wollen.“ Aber es gibt die 70-Kilometer-Grenze, Kleingärtner müssen ihren Hauptwohnsitz maximal in dieser Entfernung haben. „Manche tricksen und geben die Anschrift der Tante aus der Nähe an. Wir lassen uns inzwischen die Ausweise zeigen“, berichtet sie weiter. Sogar Obdachlose, also Menschen ohne festen Wohnsitz, versuchen an einen Garten mit Gartenhaus zu kommen.

„In Rostock können die Vereine inzwischen die Leute rausschmeißen, die sich nicht an die Regeln halten. Es stehen genug auf der Warteliste für einen Kleingarten“, weiß Emil Lindner.

Darauf hoffen die „Klingenberger“ auch. Wenn die neue Werftstraße den ein oder anderen Kleingärtner aus den dortigen Anlagen zu ihnen lockt. „Aber auch da sind viele ältere Kleingärtner, die froh sind, wenn sie ihren Garten nun für gutes Geld loswerden“, sagt Lindner.

Der Vorstand ist rührig. Gärten wurden an Migranten vergeben, andere leer stehende Gärten sollen in diesem Jahr zu Bienen- oder Kräutergärten werden. Und für den Gemeinschaftssinn werden Wegefeste veranstaltet, dazu die große Geburtstagsparty im Juni.

Fast 400 Pächter Die Kleingartenanlage Klingenberg e.V. umfasst 200 000 Quadratmeter, davon werden 140 000 Quadratmeter durch die fast 400 Pächter bewirtschaftet. Derzeit gibt es 17 Gärten, die aus Altersgründen, Verwahrlosung, Räumungsklagen oder Schulden keinen Pächter haben. Interessierte können sich zum Beispiel beim Sprechtag vorstellen, der ist jeweils jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr im Vereinshaus. Das ist an der Zierower Landstraße der Beschilderung folgend gut zu finden.

Nicole Hollatz