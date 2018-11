Wismar

Vier junge Assistenzärzte am Sana Hanse-Klinikum Wismar wurden in diesem Jahr mit dem Dr.-Unruh-Preis geehrt. Sie haben sich mit neuen Therapieverfahren und innovativen Behandlungskonzepten am Wismarer Krankenhaus befasst. Darüber referierten die Nachwuchsmediziner auf dem jährlich stattfindenden Dr.-Unruh-Symposium vor Kollegen und niedergelassenen Ärzten. Das Publikum und eine Jury hörten sieben Kurzvorträge, von denen die vier fachlich besten gestern prämiert wurden.

Am meisten beeindruckt waren die Zuhörer vom Vortrag des Kinderarztes John Beschorner. Der 36-Jährige schilderte, wie ein Neugeborenes nach einer Herpes-Infektion behandelt wurde. Das Mädchen war gesund zur Welt gekommen. Nach wenigen Lebensstunden bekam es plötzlich schwere Krampfanfälle. „Zwei Drittel der Babys sterben an der Infektion mit dem Herpes-Virus oder sie entwickeln sich nicht. Für das Mädchen blieb sie zum Glück ohne Folgen“, berichtete der Assistenzarzt von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Als Ursache stellte sich heraus, dass bei der Mutter ein Lippenherpes ausgebrochen war. „Von ihr unbemerkt, sonst hätten wir das Kind schützen können.“

Den zweiten Preis überreichte Geschäftsführer Michael Jürgensen an Dr. Andreas Koltzau, Assistenzarzt an der Klinik für Innere Medizin II. Der Kardiologe erläuterte ein Verfahren, mit dem Herzrhythmusstörungen am Rechner bildlich dargestellt werden können. „Dazu wird eine 3-D-Anatomie vom Herzen erstellt und dann geschaut, wie aktiv der Herzmuskel ist und wo bestimmte Rhythmusstörungen herkommen“, erklärte der 34-Jährige. Weil sie genauer zu lokalisieren sind, können mittels Katheter überzählige oder krankhafte Leitungsbahnen aufgesucht und verödet werden. „Musste der Patient früher ständig Medikamente nehmen, können wir heute Herzrhythmusstörungen erfolgreich behandeln.“ Laut Chefarzt Dr. Henrik Schneider sei dies „hohe Medizin“, die sonst nur an Unikliniken möglich war.

Jeweils ein dritter Preis wurde den Assistenzärzten Mario Paap und Arend Vosberg verliehen. Mario Paap von der Klinik für Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie stellte eine neue Operationsmethode mit patientenspezifischen Instrumenten (PSI) vor, um den Einsatz von künstlichen Kniegelenken zu vereinfachen und zu standardisieren. „Unser oberstes Ziel ist, die Patientenzufriedenheit zu erhöhen“, sagte der 30-jährige Rostocker. „Zurzeit ist jeder fünfte Patient weltweit unzufrieden mit dem OP-Ergebnis.“ PSI verlange zwar eine aufwendigere, genaue Operationsplanung, aber der Chirurg kann laut Chefarzt Dr. Detlef Thiede präziser arbeiten, sodass das Implantat eine korrekte Lage hat.

Arend Vosberg von der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie hatte gestern Urlaub. Für ihn nahm Oberarzt Dr. Michael Rehfeld den dritten Preis entgegen. Vosberg hatte sich in seinem Vortrag mit einer neuen Therapie bei Blutvergiftung (Sepsis) befasst. Dabei komme ein Spezialfilter zum Einsatz, ähnlich wie beim Blutreinigungsverfahren (Dialyse) bei Nierenversagen. Der Filter koste laut Rehfeld zwar 850 Euro pro Behandlungseinheit, habe aber bei einigen Patienten eine rasche Besserung bewirkt.

Der ärztliche Direktor Dr. René Keller verwies darauf, dass das Hanse-Klinikum ein Haus der Schwerpunktversorgung sei. „Wir sind gehalten, bestmögliche, moderne Medizin zu bieten. Dank des Sana-Konzerns ist es möglich, teure Verfahren zu etablieren.“ Das Dr.-Unruh-Symposium biete Ärzten und Pflegern die Plattform zu erfahren, wie sich die Medizin in den verschiedenen Fachrichtungen entwickelt hat und welche Verfahren in den letzten Monaten im Krankenhaus eingeführt wurden.

Preis zu Ehren von Dr. Hugo Unruh Dr. Hugo Unruh (1854-1923) ist es zu verdanken, dass Wismar ein Krankenhaus hat. Der Stadtphysikus, der seit 1888 auch Direktor des Siechenhauses am Katersteig war, bemängelte die dortigen unzulänglichen hygienischen Zustände. Er setzte sich beim Wismarer Rat für den Neubau eines Krankenhauses ein. Es wurde 1909 am Dahlberg eröffnet. 1976 wurde erstmals der nach Dr. Hugo Unruh benannte Preis am damaligen Bezirkskrankenhaus Wismar vergeben. Das gleichnamige Symposium ist seit zehn Jahren Tradition am Hanse-Klinikum.

Haike Werfel