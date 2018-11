Wismar

„Ich brauch frische Luft“, kommentierte Astrid Hänkel aus Nordwestmecklenburg die Situation in der „Fellfresse“. Dicke Luft, knackenvoll und musikalisch gesehen grad Pause. Sprich: Was da abgeht, wenn die Musiker von „Zix Hands“ ihre deftige Rockbreitseite zeigen, blieb nur erahnbar. „Schnell raus hier“, so die junge Frau. Sie wollte mit ihren Freunden weiter schauen. Immerhin hatte sie am Samstagabend die Wahl zwischen 12 verschiedenen Kneipen, Restaurants und Bars, die dieses Jahr beim Honky-Tonk-Festival der großen Nacht der Livemusik mitmachten. Und die kühle Luft draußen tat wirklich gut. Zur Not gab es vor vielen Kneipen und Restaurants sogar frisch gezapftes Bier oder etwas zu essen. Und dazu die Chance, Bekannte zu treffen. So viel ist samstagnachts sonst nicht auf den Wismarer Straßen los!

Gute gelaunte Besucher

Mit dem Flyer zogen Birgitt von Zengen und Helge Burmester aus Hamburg durch die Altstadt auf der Suche nach dem nächsten Ziel. Mit dem Bändchen am Handgelenk als Eintrittskarte kamen sie überall rein, theoretisch zumindest. „Wir sind mit Freunden jedes Jahr in Wismar dabei“, erzählte Birgitt von Zengen. „Das macht einfach Spaß hier!“ Kurze Wege, gute Musik, gut gelaunte Menschen unterwegs. Ihr Tipp war die Bluesmusik von „Big Joe Stolle“ im Restaurant Piccoli in der Altböterstraße. Sie wollten versuchen, ins Hotel & Restaurant Wismar in der Breiten Straße zu kommen. Da spielten die jungen Musiker von „Upbeat“ aus Rostock und ließen die Menschen vor sich die bekannten Songs mitsingen und mittanzen. Mitsingen konnten zumindest die Fans der Rolling Stones im New Orleans. Vorausgesetzt, sie kamen rein.

Nichts für Gäste mit Platzangst

„Kein Einlass“, kommentierte der Türsteher dort und zählte die Gäste, die die Bar verließen. Genauso viele konnten rein. Eng, enger, Honky Tonk! Nichts für Menschen mit Platzangst oder Berührungsängsten. Das Warten und Drängeln hatte sich dort aber gelohnt, die Band „Heart of Stones“ spielte die großen Hits der Stones rauf und runter. Auch das ist ein Teil des Honky-Tonk-Konzeptes – die Musiker spielen größtenteils altbekannte Lieder. Musikalische Experimente oder gar selbst gemachte Musik gibt es höchstens in Ausnahmefällen zu hören.

Veranstalter reagiert auf Kritik

Dafür regelmäßiger das „Kein Einlass!“ der Türsteher. „Schade, 14 Euro fürs Ticket und dann wird man ab 22.30 Uhr überall abgewiesen, weil die Kneipen zu voll sind“, kommentierte Alex Real auf der Facebookseite des Festivals. Der Veranstalter antwortete: „Das tut uns leid. Man kann nie genau kalkulieren, wie viele Gäste es genau sein werden. Wir werden daran arbeiten, nächstes Jahr mehr Kapazitäten zu schaffen.“

Das könnte schwierig werden, die Anzahl der mitmachenden Kneipen und Restaurants in Wismar ist seit Jahren ziemlich konstant. Mit dem „Gleisbett“ am Bahnhof war vor einem Jahr ein neuer Ort dazu gekommen, dieses Jahr spielten da die „Restless Cats“ ihren Rock'n'Roll und ließen ab dem ersten Lied die Gäste mittanzen.

Zur Galerie Livemusik an 12 Orten in der Wismarer Altstadt und darüber hinaus –alle Kneipen und Restaurants waren nicht zu schaffen in der Zeit. Wir haben uns aber Mühe gegeben.

Nicole Hollatz