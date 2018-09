Krusenhagen

Seit 31 Jahren ist Heike Wolff als Köchin in der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Rohlstorf tätig. „Wir sind ein tolles Team“, sagt die 54-Jährige, die ursprünglich den Beruf des Polsterers gelernt hat. Sie freut sich, wenn die Kinder sagen: Es schmeckt besser als zu Hause. Die gebürtige Wismarerin lebt mit ihrem Mann in ihrem Elternhaus in Krusenhagen. Auch der Sohn wohnt mit seiner Familie auf dem Grundstück, die Tochter mit ihrer nur unweit entfernt. Wenn Heike Wolff am Wochenende kocht, dann gerne für die Großfamilie. „In der kalten Jahreszeit“, schränkt sie ein. „Im Sommer sind wir viel unterwegs, mit dem Fahrrad oder mit dem Boot auf der Ostsee.“ Die dreifache Oma liebt historische Romane und Krimis, jetzt aber haben die Enkel Vorrang. Auch sie gehen in die Kita, wo sie jeden Morgen zuerst ihre Omi begrüßen.

Haike Werfel