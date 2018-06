Wismar

Ist ein Pferd auf einer Weide in Warin erschossen worden? Die Besitzerin hat ihr Pferd am Dienstagmorgen tot gefunden - es lag mit einer Kopfverletzung in der Nähe des Graupenmühler Weges. Laut der herbeigerufenen Polizei würde die Verletzung auf eine gewaltsame Todesursache hindeuten. Eine medizinische Untersuchung wurde eingeleitet, die Staatsanwaltschaft Schwerin eingeschaltet.

Die 38-jährige Besitzerin hatte ihr Pferd zuletzt am Abend des 10. Juni lebend gesehen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 03841 / 2030.

Kerstin Schröder