Wismar

Zwölf Jugendliche aus Deutschland, Marokko, der Ukraine, Russland, Spanien, Polen, Tschechien, China, Nepal und Mexiko erleben die nächsten drei Wochen wieder ein neues Abenteuer in einem sogenannten internationalen Workcamp – wie schon in den Vorjahren. Nach ihrer Ankunft vor ein paar Tagen freuen sie sich jetzt auf neue Bekanntschaften, viele Erfahrungen und tolle Erinnerungen.

„Ich mache hier mit, weil ich neue Freundschaften schließen will und bekannte Stereotypen aufbrechen möchte. In dieser Zeit habe ich vor, ein verändertes, korrigiertes Weltbild zu bekommen und den Reifeprozess in mir voranzutreiben“, sagt Ruben Mrosek (23), einer der Teamer des Workcamps, ambitioniert. Der junge Student aus Bielefeld strebt einen Wechel in die Sozialarbeit an und hat während seiner Auszeit die Gelegenheit ergriffen, mithilfe der internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD) das Ferienprogramm mitzuleiten.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendfreizeitzentrums Wismar planen die Teilnehmer des Camps eine aufregende Ferienwoche und wollen diese mit mit individuellen Ideen sowie typischen Spielen aus ihrem Land gestalten.

Dabei kommt es vor allem auf das Aufeinandertreffen von jungen Frauen und Männern aus verschiedensten Ecken der Welt an, die mit unterschiedlichen Interessen anreisten und schon viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben.

„Hier zu sein, ist die beste Erfahrung, die ich in meinem Leben je hatte. Wir alle sind verschieden, aber das ist ja das Tolle daran. Ich bin zwar erst drei Tage im Camp, aber fühle mich jetzt schon wohl und wie zu Hause“, erzählt der 18-Jährige Tscheche Maxim Kipila.

Um bisherige Barrieren zwischen den Ländern zu überschreiten und das „interkulturelle Bewusstsein zu fördern“, wird das Projekt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit rund 8500 Euro unterstützt.„Ich engagiere mich für das Zusammenkommen von jungen Menschen und unterstütze sie gerne mit Geld“, äußert sich die stellvertretende Landrätin Karla Krüger (SPD).

Weitere Hilfe erhält das internationale Workcamp von der Hansestadt Wismar, die ihnen Fahrräder in Höhe von 1000 Euro bereitstellt und die anfallenden Sachkosten übernimmt. Das Gelände der Wagenburg wird von einer der Veranstaltungspartner, der Wohnbaugesellschaft mbH, zur Verfügung gestellt.

Vom Augenblick der Anreise an sind die Teilnehmer allseits fit und immer lustig drauf. Seitdem waren sie bereits gemeinsam auf Erkundungstour im Bürgerpark und haben von Ruben Mrosek Rommé beigebracht bekommen.

Innerhalb der vielseitigen Gruppe spielen so auch die Verständigung untereinander sowie die Festigung der einheimischen Sprache und das Entdecken verschiedener Kulturen eine große Rolle.

„Ich möchte mein deutsch verbessern, damit ich es gut aussprechen kann. Außerdem will ich internationale Gerichte kennenlernen“, meint Olesia Praktyka aus der Ukraine. In dem internationalen Workcamp geht es auch um Zusammengehörigkeitsgefühl, soziale Entwicklung und Arbeit mit Kindern.

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) heißt das Workcamp herzlich willkommen und freue sich jedes Jahr auf eine neue Gruppe.

Im Laufe des dreiwöchigen Aufenhaltes hofft das Multi-Kulti-Team auf eine schöne Zeit im Camp und wird wohl noch enger zusammenwachsen. „Ich wollte neue Freunde finden und habe stattdessen eine zweite Familie gefunden“, sagt Lisa Ferando Quesada Serrano (21) aus Mexiko.

Anne Holzki