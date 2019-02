Barnekow

Ein lang gehegter Wunsch der Barnekower geht in diesem Jahr in Erfüllung: Der straßenbegleitende Radweg nach Wismar wird gebaut. Er wird 3151 Meter lang und 2,50 Meter breit sein und mit einer zehn Zentimeter dicken Asphaltschicht versehen. Die Trasse führt in Richtung Hansestadt auf der linken Seite der Landesstraße 12 entlang. Laut Straßenbauamt Schwerin soll der Radweg bis zum Jahresende fertiggestellt sein.

Das Baufeld ist bereits abgesteckt. Die vorbereitenden Arbeiten haben begonnen. „Das ist aber auch notwendig, dass hier ein Radweg entsteht“, meint ein Arbeiter, der zwei Kinder auf ihrem Fahrrad auf der schmalen Straße gesehen hat. „Die Autos fahren so dicht an ihnen vorbei. Da nimmt keiner Rücksicht.“

Seit einer Woche wird entlang der geplanten Radwegstrecke für Baufreiheit gesorgt: Bäume, Büsche, Betonpfähle und Zäune müssen weichen. „Diese vorbereitenden Arbeiten sollen spätestens am 28. Februar abgeschlossen sein“, teilt Tobias Bremer, Sachgebietsleiter für Bauvorbereitung Strecke im Straßenbauamt Schwerin, auf Anfrage mit.

In Abschnitten, in denen der Radweg direkt an der Fahrbahn entlang führt, wird er durch ein Hochbord beziehungsweise durch einen 1,75 Meter breiten Trennstreifen von der Straße getrennt.

Im Bereich des Ortsteils Groß Woltersdorf musste das Land als Bauherr von zwei Grundstücken dauerhaft Flächen für den Radwegeneubau erwerben. „Es ist üblich, dass die Gemeinde dabei unterstützt“, sagt Eckhard Rohde. Der Leiter der Amtsverwaltung Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen verweist auf die „gute Zusammenarbeit“ von Land und Gemeinden beim Grunderwerb. Im Bereich des Buswartehäuschens in Groß Woltersdorf wird der Radweg davor verlaufen.

„Nach aktuellem Bauablaufplan wird die Asphaltierung des Radweges voraussichtlich im September erfolgen“, informiert Tobias Bremer und erläutert, warum diese Arbeiten erst so spät möglich sind. „Im Bereich der Köppernitz vor Barnekow in Blickrichtung des Dorfes wird eine Spundwand hergestellt. Aufgrund der dafür benötigten Bau-Technologie kann dies erst in den Sommerferien unter Vollsperrung der Straße erfolgen. Der Bereich zwischen Spundwand und Fahrbahnbereich wird im Anschluss zusammen mit dem restlichen Radweg asphaltiert.“

Die Kosten für die Baumaßnahme „ Radweg von Barnekow nach Wismar“ belaufen sich laut Bremer auf insgesamt 2,36 Millionen Euro. Davon bezahlen der Zweckverband Wismar etwa 230 000 Euro und die Gemeinde Barnekow rund 75 000 Euro. Denn der Zweckverband baut mit dem Straßenbauamt seine Trinkwasserleitungen in diesem Bereich aus. Die Landesbaubehörde ist allerdings für die Oberflächenentwässerung vor Groß Woltersdorf zuständig. „Aufgrund des Radwegs als neue Nebenanlage der Landesstraße hat das Straßenbauamt die Kosten dafür zu tragen“, erklärt Tobias Bremer.

Der Anteil der Gemeinde Barnekow ergibt sich aus 50 Prozent der Kosten des gemeinsamen Geh- und Radweges innerhalb der Ortslage Barnekow sowie aus dem Bau eines Gemeindeweges in Groß Woltersdorf.

Im vergangenen Jahr hat das Straßenbauamt Schwerin bereits den Radweg entlang der L 12 von Gressow nach Barnekow für insgesamt 685 000 Euro gebaut.

Haike Werfel