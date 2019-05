Wismar Rechtsextremismus - Liveticker aus Wismar: Protest gegen NPD-Demo am 1. Mai Bis zu 200 Neonazis wollen am Mittwoch in der Hansestadt Wismar auf die Straße gehen und demonstrieren. Etliche demokratische Initiativen haben Gegenproteste angekündigt. Wir berichten ab 11 Uhr in einem Ticker live von den Ereignissen.

In Wismar werden am Mittwoch etliche Proteste gegen eine angekündigte NPD-Demo erwartet. Hier im Bild: Demonstranten gegen Rechtsextremismus am 1. Mai 2015 in Neubrandenburg. Quelle: Stefan Sauer / dpa