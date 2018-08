Wismar/Bad Kleinen

„Hallo und herzlich willkommen zum Fernsehen aus Bad Kleinen für Bad Kleinen“, so begrüßte Michael Gründling am 28. Juli 1998 die Zuschauer der ersten Sendung des Lokalfernsehsenders. Gestaltet von Schülern der Regionalschule des Ortes und produziert von Media TV Bad Kleinen.

Von Anfang an an vorderster Front dabei: der Fernsehjournalist Aloys Beenke. „Zwei Jahre lang hat es zu unterschiedlichen Zeiten Probesendungen gegeben, bevor dann Media TV Bad Kleinen mit der gültigen Zulassung und Lizenz auf Sendung ging“, so Beenke. Zunächst nur im Kabelnetz von Bad Kleinen. Ein Jahr später kam dann das Kabelnetz in Ventschow hinzu. Unter der Senderkennung „LFM“ (Lokalfernsehen Westmecklenburg) wurde fortan ein Programm aus Bad Kleinen und Umgebung gemacht – jede Woche eine halbstündige Sendung. „Es war damals ein Versuch, Jugendliche von der Straße zu holen, sie für das Medium Fernsehen zu begeistern.“

Und der Sender entwickelte sich: Aus Lokal TV Bad Kleinen wurde Lokal TV Nordwestmecklenburg. Die Reichweite erhöhte sich – bereits ab dem Jahr 2000 ist das Programm des Senders unter der Internetadresse „Regionalfernsehen-MV“ weltweit abrufbar. Der Heimatverein Bad Kleinen hat 2010 die Media TV-Sendelizenz übernommen und ist seitdem offiziell Betreiber. Dadurch ist das Programm nun auch auf Fernsehern in Schwerin, Warin oder Parchim zu sehen. Gemacht ausschließlich von Schülern der Regionalen Schule „Am Schweriner See“ unter Anleitung von Aloys Beenke.

Seit 1998 haben etwa 150 Schüler zwischen den 7. und 9. Klassenstufen recherchiert, getextet, moderiert, Interviews geführt, Videomaterial gedreht und geschnitten.

Mit seinen 20 Jahren ist der Sender nach dem Grevesmühlener Fernsehen der dienstälteste in Westmecklenburg. Die aktuelle Sendelizenz läuft bis 2025.

Täufel Peter