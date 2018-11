Wismar

Am 2. Dezember ist es wieder soweit: Dann öffnet sich um 11 Uhr der Vorhang für die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchen „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ im Wismarer Theater. Es spielen, singen, tanzen und musizieren etwa 90 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren der Kreismusikschule „Carl Orff“. Die Weihnachtsaufführungen im Wismarer Theater haben Tradition – mit den Märchen von „Zwerg Nase“ und „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Nun sollen bunte Kostüme und Kulissen, passende Tänze und Lieder die Zuschauer in die nächste Märchen-Welt eintauchen lassen. Die besteht auch aus dem Reich der Hexe Baba Jaga mit ihren Waldgeistern, in deren Fänge die Kinder Mascha und Sascha geraten.

Weitere Aufführungen gibt es am 4., 6., 10. und 12. Dezember jeweils um 9 und 11 Uhr,. Der Eintritt kostet 6 Euro. Die Vorstellung am 16.Dezember um 16 Uhr kostet 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Karten gibt es unter www.theater-wismar.de und im Service-Center der Ostsee-Zeitung (Telefon 0381/ 38303017).

OZ