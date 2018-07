Wismar

Die 21–jährige Min Ouyang aus China nimmt an dem „Internationalen Workcamp“ teil und fühlt sich in Wismar gut aufgehoben. Sie möchte die Zeit dort nutzen, um ihre Freunde wiederzusehen, neue Leute kennenzulernen und so viele verschiedene Kulturen zu entdecken, wie es nur möglich ist. In den drei Wochen voller Action folgt die junge Erkunderin ihrem Motto, das Leben bunt zu gestalten und sieht Deutschland als ein schönes Land an, in dem man die Gelegenheit bekommt, viele aufregende Erfahrungen sammeln zu können. „Die Deutschen leben langsam, in China hingegen arbeiten alle so schnell. Außerdem ist die Population anders, hier ist alles friedlicher“, sagt sie. Min Ouyang mag auch die Architekturen der Region und ist froh, hergekommen zu sein.

Anne Holzki