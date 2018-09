Wismar

Das Jubiläumsbankett in St. Nikolai hat für die weitere Restaurierung des Schabbell-Epitaphs 8000 Euro gebracht. Derzeit wird das Hauptbild des wertvollen Kunstwerks wiederhergestellt. Es zeigt die Auferstehung Jesu von den Toten. 7350 Euro waren durch Spenden der 210 Gäste zusammengekommen, die die Wismarer Firma HW Leasing aufgestockt hat.Deren Inhaber Thomas Agerholm hatte vor zehn Jahren die Idee, mit dem Nikolai-Bankett Spenden für die Rettung und Erhaltung von Kunstgütern in der Nikolaikirche einzuwerben. Er hätte seinerzeit nicht damit gerechnet, dass sich daraus solch eine schöne Tradition entwickeln würde, sagte Agerholm während des 3-Gänge-Menues am Freitagabend im Seitenschiff der Kirche.

Sponsoren servieren Suppe

Das begann mit einer Kartoffelcremesuppe mit Kräutercroutons, die Bürgerschaftspräsident Tilo Gundlack und Hans Thon, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwerin, gekocht hatten. Serviert wurde sie von Sponsoren, die gemeinsam mit HW Leasing seit Jahren dafür sorgen, dass alle Unkosten des Banketts abgedeckt sind: Immobilienmaklerin Gabriele Bauer, Silke Schulz (Ecovis Grieger Mallison), Björn Rennpferd von Kai-Data, Jens-Uwe Rohwer (Ostangler Versicherungen), Marc Stürmer vom LPB Landschaftspflegebetrieb, Autohändler Lars Wandel und Peter Dost, 2. Geschäftsführer bei HW Leasing. Thomas Agerholm bedankte sich bei den langjährigen Sponsoren des Banketts und bei Bürgermeister Thomas Beyer als Schirmherrn.

Schirmherr Beyer würdigt Initiator Agerholm

Der hatte zuvor den Initiator des Nikolai-Banketts gewürdigt. „Es hat sich zu einem originellen gesellschaftlichen Höhepunkt gemausert“, sagte Beyer und betonte, Thomas Agerholm und HW Leasing würden sich auch in vielen Bereichen fürs Gemeinwohl einbringen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Wirtschaftsunternehmen kulturelles und soziales Engagement zum wesentlichen Element seiner Corporate Identity macht.“ Auch Roger Thomas, langjähriger Pastor der Kirchengemeinde in St. Nikolai, dankte Thomas Agerholm und den Gästen für ihr Engagement.

Essen und Musik bei Kerzenlicht

Die genossen im stimmungsvollen Ambiente bei Kerzenlicht nicht nur das Menue, dessen Hauptgang sechs Azubis von HW Leasing und Konfirmanden servierten. Die Gäste erlebten auch einen kurzweiligen Abend. Der begann mit Opernarien und Spirituels, vorgetragen von der Sopranistin Yvonne Frazier und dem Bariton Kermit Gray. Später traten Wismarer Jugendliche vom High School Musical um Anh Khoa Tran auf.

Haike Werfel