Wismar

Das „Vocal Collegium Rostock“ und der „Europachor Landshut“ gestalten am Sonnabend, dem 26. Mai, ab 17 Uhr einen Konzertabend in der Nikolaikirche in Wismar. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Das Programm des „Vocal Collegium Rostock“ umfasst eine Mischung aus traditionell-romantischen Volksliedern und Gospelsongs in bunter Sprachvielfalt. Als ein besonderes musikalisches Bonbon aus der Popmusik hat das Ensemble den Titel „Radio“ von den Wise Guys vorbereitet. Der Europachor Landshut mit 40 Sängern hat sich musikalisch zur Aufgabe gemacht, deutsche und internationale traditionelle Volksweisen zu pflegen und an die nächsten Generationen weiterzugeben. Darüber hinaus bereichert er sein Repertoire mit Popmusik, Schlager und Musicalsongs.

Aktivitäten zu Wasser und zu Lande

Ab Freitag bis Sonntag findet am Strand von Kühlungsborn die erste Ausgabe des Mitmach-Festivals „Seaborn“ statt. Im Mittelpunkt stehen aktive Naturerlebnisse vor maritimer Kulisse. Teilnehmer des neuen Open Airs können aus über 20 Aktivitäten zu Wasser und zu Land sowie aus mehr als 900 Workshop-Plätzen wählen. Mehr Infos unter www.seaborn-festival.de

Soul, Funk, Blues, Jazz, Gospel in Boltenhagen

Zum 1. Köstritzer Festival wird ab Donnerstag an die Weiße Wiek im Ostseebad Boltenhagen eingeladen. Es beginnt heute um 19 Uhr mit einem Konzert der Original Köstritzer Jazzband und dem Jazz-Gitarristen Torsten Goods. Bis Sonntag erwartet die Besucher ein großes Programm mit Soul, Funk, Blues, Jazz, Gospel bis hin zu Rock, Latin & Balkanbeats. Auf der Hauptbühne und den musikalischen Aktionsflächen rund um Iberotel und Dorfhotel treffen sich Musiker verschiedener Nationalitäten und lassen täglich zwischen 14 und 22 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dabei sind unter anderem Johannes Maria Heretsch (Electroswing), Brazzo Brazzone (Italienische Brassband), The Marching Saints, Die Schlick Schipper, Steve Horn, Anthony Thet & Band, Retrovelo, das Schallplattenfahrrad oder das „Weather Girl“ Dorrey Lin Lyles mit ihrer Band.

Irische Musik in der Kirche

Die Kirchenband „Irlichter“ ist am Sonnabend ab 18 Uhr in der Inselkirche auf der Insel Poel zu Gast. Die Zuhörer erwartet ein Konzert zum Hören, Genießen und Mitmachen. Die neun Musiker aus Warin spielen irische Musik, mal traditionell, mal eigenwillig interpretiert, auf Geigen, Akkordeon, Flöten, Gitarren, Schlagzeug... Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Stöbern in Bücherkisten

Einen großen Bücherflohmarkt veranstaltet der Freundeskreis der Stadtbibliothek Schwerin am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 17 Uhr in den Schweriner Höfen statt. Besucher können in Kisten mit Romanen, Krimis, Reise-, Kunst-, Geschichts-, Koch- und Kinderliteratur, CDs, Schallplatten und DVDs stöbern.

Mit Kindern radeln

Zur ersten Kinder-Eltern-Radtour lädt der ADFC Wismar am Sonntag ein. Start ist um 14 Uhr neben dem Rathaus am Stadtmodell. Ziel der Tour ist Hoben oder je nach Ausdauer Zierow. Die Gesamtstrecke beträgt rund 20 Kilometer. Die Tour führt über den Schwarzen Weg zum Wendorfer Strand. Dort findet auf dem Spielplatz die erste Rast statt. Pausenverpflegung ist mitzubringen, wichtig sind vor allem Getränke. Bei feuchtem Wetter darf die Regenkleidung nicht vergessen werden.

„Perlmutt“ singt Frühlingslieder

Nach zwei Frühlingskonzerten in Wismar und Hohenkirchen lädt der Kammerchor „Perlmutt“ am Sonntag ab 17 Uhr in die Heiligen-Geist-Kirche in Wismar ein. Er begrüßt noch einmal auf bekannt vielfältige Weise die Jahreszeit des Erwachens und den Wonnemonat Mai mit einem Repertoire klassischen Liedgutes und neueren Songs, eigens für den Chor von seinem Leiter Gunnar Rieck arrangiert.

Haike Werfel