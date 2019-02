Wismar

„Tja, ich war spielsüchtig“, erzählt Marc Neumann, während er im Keller des Altbaus einem alten Stuhl liebevoll neue Farbe verpasst. „Lange schlafen und dann an die Konsole“, erzählt er vom damaligen Alltag, von seinem Leben. Von seiner Sucht. Was anderes außer „die Konsole“ gab es kaum. Essen, trinken, spielen, schlafen. Das Spielen aber war das Wichtigste.

Marc Neumann beim Bemalen des Stuhles. Quelle: Nicole Hollatz

Seit einem dreiviertel Jahr ist das anders, der 30-Jährige steht früh auf. Er gehört zu den Aktiven im Kunstverein KaSo. Kreativ arbeiten und sozial organisieren. Dafür steht die Abkürzung. Marc Neumann arbeitet kreativ am Stuhl, der im Juni zur Stuhlparade bestimmt einen neuen Besitzer findet. Dass er mal so viel handwerklich arbeitet, hätte er nie gedacht.

Seine Augen leuchten: „Das ist hier wie Familie, das ist die KaSo-Familie!“ Karin Auerbach, mit ihren leuchtend grünen Haaren eine der vielen guten Seelen im Haus, lacht und freut sich über so ein Kompliment. „Wir drücken uns morgens alle. Das ist doch wichtig. Es gibt so viele Menschen da draußen, die ewig nicht gedrückt wurden.“ Die Einsamkeit macht krank, weiß sie. „Wenn jemand 15 Zigaretten am Tag raucht, dann hat er eine bessere Lebenserwartung als jemand, der einsam ist.“

Das ist das „Sozial Engagieren“ aus dem Vereinsnamen. Marc bekommt wieder ein soziales Umfeld außerhalb der Konsole, in echt, in Farbe und dreidimensional. „Die Menschen vereinsamen, wir holen sie von Zuhause raus!“, kommentiert Karin Auerbach.

Karin Auerbach im "KaSo-Konsum". Quelle: Nicole Hollatz

Manch einer kommt, weil er für wenig Geld neue Teller braucht oder eine Winterjacke. Im Keller des Hauses, im „KaSo-Konsum“, ist vieles zu finden für den kleinen Geldbeutel. „Jeder kann kommen“, sagt Karin Auerbach. Genauso wie jeder willkommen ist und was spenden kann. Die Menschen spenden Stühle zum Aufarbeiten, statt sie in den Sperrmüll zu geben. Im KaSo werden die Stühle fachgerecht und kunstvoll aufgearbeitet und bei der jährlichen Stuhlparade verkauft.

Der Erlös hilft dem Verein sehr, das wichtige Eigenkapital zum Betrieb aufzubringen. „Ohne Eigenkapital keine Fördermittel“, erklärt Karin Auerbach. Andere spenden ausrangierte, aber noch tragbare Klamotten, statt sie in den Müll zu werfen. „Wir brauchen besonders große Größen“, bittet Karin Auerbach. Auch Geschirr und Hausrat wird für den guten Zweck gespendet.

„Manches ist aber kaputt oder nicht mehr zu gebrauchen“, zeigt Karin Auerbach auf eine ausrangierte Puppe. Aus diesen ausrangierten Gegenständen haben die kreativen KaSo-Köpfe Kunst gemacht, die im Eingangsbereich des KaSo in der ABC-Straße 17 für staunenden Blicke sorgt. Müll wird zur Kunst und zur Lebenshilfe.

Wismarer Lions unterstützen KaSo 6203,90 Euro hat der Wismarer Lions Club aus dem Verkauf seines Adventskalenders 2018 dem Kunstverein KaSo überwiesen. Damit unterstützt er laut Präsident Bernd Rätz die wichtige Arbeit des Wismarer Vereins, der Kunstkurse für Menschen aus sozialen Randgruppen anbietet. KaSo will von dem Geld vor allem Kreativmaterial kaufen, sagt Chefin Karin Auerbach. „Wir haben zurzeit 90 Teilnehmer in den Kursen, dazu täglich 30 Besucher. Wir brauchen zum Beispiel Farben, Stoffe, Ton, Glasuren und Filzwolle.“ Oder frische Blumen, mit denen Interessierte sich in Floristik üben und lernen, Blumensträuße zu binden. Geöffnet hat KaSo in der ABC-Straße 17 montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Nicole Hollatz