Poel/Wismar

Die beiden Sturmfluten Anfang Januar haben viel Müll an die Strände der Region gespült – auch auf der Insel Poel. Die Kurverwaltung ruft deshalb an diesem Sonnabend, dem 26. Januar, zu einer großen Säuberungsaktion auf und hofft auf viele freiwillige Helfer, die Unrat aus den Dünen- und Flachwasserbereichen wegsammeln. Es gibt drei Treffpunkte: der Dorfteich in Gollwitz, die Aussichtsplattform Am Schwarzen Busch und der Leuchtturm in Timmendorf-Strand. Dort werden die Helfer mit Müllsäcken versorgt. Die vollen Tüten können dort auch wieder abgestellt werden. Die Entsorgung übernimmt der Bauhof. Die Aktion beginnt um 9 Uhr und dauert bis etwa 12 Uhr. Arbeitsgeräte sowie Handschuhe sollten mitgebracht werden.

Wer gerne mal als Komparse ins Fernsehen möchte, kann sich am Donnerstag und Freitag für eine Rolle in der Krimiserie „Soko Wismar“ bewerben. Für die Dreharbeiten der neuen Folgen werden Darsteller aus der Region gesucht. Dafür lädt die Agentur Komparsenfischer zu einem offenen Casting im Zeughaus. Besondere Vorkenntnisse oder Talente brauchten die Komparsen nicht. Wichtig sei die Freude am Spiel, an der Begegnung mit anderen Menschen und auch Geduld. Verfügbarkeit für einen gesamten Drehtag ist ebenfalls Voraussetzung. Dafür gibt es die branchenübliche Gage. Das Casting findet am 24. Januar zwischen 15.30 und 18 Uhr sowie am 25. Januar von 10.30 bis 16 Uhr statt.

Am Freitag laden die Berliner Dozenten Inka Pabst und Holger Haas vom Helle und Leum Tüfteltheater um 15 und 16.30 Uhr zu den ersten Vorlesungen der Kinder-Uni in diesem Jahr ein. In denen werden Helle und Leum, zwei Forschergeister des Kinderforscherzentrums Helleum, die Wunderkammer des Archimedes erforschen, seine Entdeckungen ergründen und seine Gerätschaften aus Alltagsmaterial nachbauen. Dabei sind die jungen Studenten auch als historische Helfer gefragt. Helle und Leum bauen auf Ideen und Vermutungen der Zuhörer, damit diese die Forschergeister unterstützen und so auch neue Kenntnisse über Hebel, Schwerpunkt und Kräftewirkung erwerben können. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Die Veranstaltung unter dem Motto „Was lehrt uns ein 2200 Jahre alter Gelehrter?“ ist kostenlos. Eltern, Verwandte und Freunde können wie gewohnt die Vorlesung im Hörsaal 201 auf dem Wismarer Campus mittels Videoübertragung verfolgen.

Ein Filmbildungsprojekt, bei dem sich Jugendliche mit und ohne Fluchthintergrund über das Medium Film auf Augenhöhe begegnen, kennenlernen und zusammenarbeiten, feiert am Freitag, 25. Januar, Premiere in Wismar. 35 Jugendliche haben vor kurzem drei Kurzfilme während einer Projektwoche in Wismar produziert, die sie jetzt vor Publikum vorstellen. Die Austragungsorte der Projektwochen sind neben Mecklenburg-Vorpommern auch Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gewesen. Der Premierevorhang fällt um 18 Uhr im Filmbüro MV, Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr.

In Neukloster wird am Sonntag, 27. Januar, die Gemeindepädagogin Renate Maercker verabschiedet. Die Veranstaltung in der Klosterkirche beginnt um 14 Uhr, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Außerdem wird das Projekt „800 Fenster zum Himmel für Neukloster“ mit der Künstlerin Christine de Boom vorgestellt. Ausgangspunkt ist das Nonnenkloster „Sonnencamp“, das im Jahre 1219, also vor 800 Jahren, gegründet wurde. Kinder aus Neukloster und der Umgebung haben zu diesem Jubiläum 800 Fensterfolien gestaltet.

Kerstin Schröder