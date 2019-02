Wismar

Das Feuerschiff „ Elbe 1“ wird im Sommer wieder Wismar besuchen. Das teilt der Förderverein Poeler Kogge mit. Nach Auskunft von Kapitän Peter Samulewitz wird das Museumsschiff mit dem knallroten Rumpf im Laufe des 5. Juli im Alten Hafen erwartet.

Nach dem Erstanlauf vor fast genau zwei Jahren, haben auch diesmal Hafenbesucher Gelegenheit, das einst weltweit größte und noch immer in Fahrt befindliche Feuerschiff aus der einstigen Elbemündung am Folgetag zu besichtigen. Mehr noch, denn diesmal bietet sich eine Mitfahrmöglichkeit nach Rostock an, wenn das Museumsschiff am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr wieder ablegt. Interessenten können bereits jetzt dafür Tickets buchen. Denn die 50 Plätze sind in der Regel schnell vergeben. Im Mitfahrpreis von 55 Euro ist zudem eine Busfahrt zurück nach Wismar enthalten. Die Buchung übernimmt der Förderverein „Poeler Kogge“ (Kontakt: Telefon 03841 / 30 43 10 oder per Internet mail@poeler-kogge.de).

„Wir freuen uns, auf diese Weise unsere Freunde aus Cuxhaven unterstützen zu können, denn sie hatten uns während unseres ersten Nordsee-Törns nach Holland im Sommer 2009 umfangreiche Hilfe gewährt“, erinnert sich Samulewitz. Damals zwangen Sturm und erheblicher Seegang die Wismarer Koggenfahrer bei Eintritt in die Elbemündung in Cuxhaven Schutz zu suchen. Dankbar wurde damals die Hilfe der „ Elbe 1“-Freunde angenommen: Die „Wissemara“ konnte am Feuerschiff längsseits gehen und wurde zudem mit Strom versorgt. Die gleiche Hilfsbereitschaft wurde ihnen während des zweiten Hollandtörns 2017 noch einmal zuteil. HFR

HFZ