Wismar/Insel Poel

Mit dem „Tanzkarussell“ wird es auch in der Hansestadt Wismar ein folkloristisches Stelldichein geben – Freitag um 19.30 Uhr im Theater. Wer bei Folklore an verstaubtes Brauchtum denkt, der irrt! Die Folklore erzählt tänzerisch über das Leben der Altvorderen, über Traditionen und damalige Gepflogenheiten. Karten gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG Wismar und Grevesmühlen und telefonisch unter 0381/38303017

Schon zum 13. Mal dreht sich am Wochenende in Wismar alles rund um die Keramik – beim Pöttermarkt vor St. Nikolai. Mehr als 40 Händler werden erwartet. Es gibt Akkordeonmusik sowie Kuchen und Kaffee vor St. Nikolai. Zum Töpfergottesdienst unter dem Motto „Wismar und das rote Gold“ wird am Sonntag um 10 Uhr geladen. Auf einer langen Tafel präsentieren die Keramikkünstler dazu Werke, die sie eigens zu diesem Thema geschaffen haben. Und auch die Predigt wird sich darauf beziehen. Der 13. Pöttermarkt vor St. Nikolai findet am Sonneband von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt.

„Der Steinpilz“, das mykologische Informationszentrum Wismar, lädt am Sonnabend zu einer weiteren Pilzlehrwanderung nach Groß Raden ein – bekannt auch durch das Archäologische Freilichtmuseum mit seinem nachgebildeten Slawendorf und Burganlage. Die Pilzexperten wollen sich in der waldreichen Umgebung vor allem nach Großpilzen umschauen. Für gewöhnlich seien in der Umgebung Maronen, Pfifferlinge und Steinpilze zu finden. Durch die langanhaltende Trockenheit sind die Chancen allerdings gering, welche zu finden. Hobby-Mykologen sollen dennoch auf ihre Kosten kommen. Treff ist am Sonnabend um 8 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in Wismar, Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße. Zweittreffpunkt ist auf dem Parkplatz in Groß Raden gegen 9 Uhr. Es wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro erhoben. Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr zahlen 2,50 Euro. Die Tour wird bis zum frühen Nachmittag andauern.

Ebenfalls auf Tour geht der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Der bietet am Sonnabend von Wismar aus eine sportliche Radtour nach Bützow an. Start ist um 9 Uhr am Wismarer Rathaus. Dann führt die Tour über Warin nach Bützow, dort ist eine längere Pause eingeplant. Auf der Rücktour geht es über Neuendorf, Bernitt, Babst nach Neukloster. Nach etwa 105 Kilometern wird die Gruppe Wismar wieder erreichen. Benötigt werden ein verkehrssicheres Fahrrad, wetterangepasste Kleidung und reichlich zu trinken. Nichtmitglieder zahlen 1 Euro. Tourenleiterin ist Gudrun Kolb.

Bereits am Donnerstag gibt es ein Konzert von Malte Vief in der Inselkirche in Kirchdorf am Schlosswall. Gitarrist ist sowohl Musiker als auch Komponist. Aus klassisch-konzertanten und rockigen Elementen sowie folkloristischen Anklängen hat der Künstler mit den Jahren einen ganz persönlichen Stil kreiert, den er selbst als „HeavyClassic“ bezeichnet. Seine Wurzeln liegen unverkennbar im Bereich einer klassischen konzertanten Ausbildung, sein Stil lässt sich jedoch nur schwer einem Genre zuordnen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Michaela Krohn