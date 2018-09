Wismar

Das Unternehmen MV Werften setzt sein Millionen schweres Investitionsprogramm in Mecklenburg-Vorpommern in rasantem Tempo fort. Nachdem erst vor drei Wochen die Kiellegung der ersten Luxus-Expeditionsyacht in Stralsund gefeiert wurde, ist gestern in Wismar das Richtfest für das neue Werfthotel gewesen.

Zur Galerie Die Eröffnung des Hotels für Zulieferer und Partner von MV Werften ist in 2019 geplant.

Nach gerade einmal sechsmonatiger Bauzeit ist der Rohbau am Alten Hafen fertig: Das Besondere: die Zimmer sind Schiffskabinen, hergestellt in Wismar von einem Schwesterunternehmen der Werft. „Die Kabinen haben die gleiche Technologie und den gleichen Standard wie die in unseren Schiffen“, berichtet Colin Au, Präsident von Genting Hong Kong, dem Mutterkonzern von MV Werften. Das Hotel sei ein Test gewesen. Denn: „Wir möchten sicher sein, dass die Kabinen perfekt sind, bevor sie in die Schiffe eingebaut werden“, ergänzt Colin Au.

Die Schiffe werden die nach Passagierzahl (bis zu 9500) größten Kreuzfahrtschiffe sein, die je Deutschland gebaut wurden. Brennbeginn für das erste Schiff ist im März in Wismar gewesen, heute wird die Kiellegung in der Rostocker Werft groß zelebriert. Neben Stralsund und Wismar ist die Hansestadt der dritte Standort von MV Werften. „Es wird einiges gefeiert – neben dem Schiffbau auch viele Bauprojekte“, sagt Stefan Sprunk, Kommunikationschef bei MV Werften. Und meist ist der Chef von Genting Hong Kong, Tan Sri Lim Kok Thay, persönlich dabei – so wie beim gestrigen Richtfest. Per Funkgerät hat er dem Kranfahrer das Zeichen gegeben, den Richtkranz über den Rohbau zu heben.

Der rund 5000 Quadratmeter große Neubau wird 104 Zimmer auf drei Etagen beherbergen. Im Erdgeschoss werden sich ein Restaurant, ein Barbereich, ein Ladengeschäft sowie Beratungs- und Schulungsräume befinden. Konzipiert ist die Unterkunft unter anderem für Subunternehmer, Lieferanten, Berater und Gäste von MV Werften sowie für Kollegen der Schwestergesellschaften aus Asien und den USA. „Wir erwarten 1000 Zulieferern und Partner, sie haben mit dem Hotel ein Unterkunft, von der aus sie zu Fuß die Werft erreichen können“, berichtet Colin Au. So werde zusätzlicher Verkehr von den Straßen der Stadt ferngehalten.

Wie Heike Bansemer (SPD), zweite stellvertretende Bürgermeisterin von Wismar, betont, sei das Hotel-Projekt zum ersten Mal Ende September 2016 im Unesco-Beirat beraten worden. Grund: Das Gelände befindet sich in der Pufferzone des Wismarer Welterbes. Optisch wird sich das Haus mit rötlicher Fassade dem Backstein-Aussehen der Umgebung anpassen. Doch was im Inneren verbaut wurde, ist hochmodern. Die Schiffskabinen haben eine digitale Sprachsteuerung. Das heißt, die künftigen Bewohner können mit ihrer Stimme unter anderem das Licht und den Fernseher steuern.

Zwei Schiffskabinen sind innerhalb einer Stunden eingebaut worden. „Es wäre wünschenswert, wenn es auf allen Baustellen so zügig zuginge“, so Heike Bansemer. Oliver Behrendt, einer der Geschäftsführer des neuen Hotels, ist sich sicher: „Wir werden einen würdigen, attraktiven Außenposten von MV Werften schaffen.“

Die Eröffnung sei für das zweite Quartal 2019 geplant – inklusive eines eigenen Parkplatzes mit rund 80 Stellflächen. Personal wird bereits gesucht. Zwischen 20 bis 30 Mitarbeiter für Service, Empfangsbereich, Hauskeeping und Küche werden benötigt.

Wie Heike Bansemer berichtet, ist auf dem Areal ein ganzer Gebäudekomplex möglich. Ob und wann die anderen Häuser kommen werden, ist allerdings noch nicht klar. „Das hängt von der Entwicklung des Hotels ab“, berichtet Johannes Gößler. Sein Unternehmen, die MV Werften Fertigmodule GmbH, hat die Schiffskabinen gebaut – auf dem Firmengelände an der Westtangente.

Nachbar des neuen Hotels ist die Goertz Möbelmanufaktur. Inhaber Torsten Goertz freut sich über den Bau und hat beim der offiziellen Grundsteinlegung mit Strom ausgeholfen. „Das Hotel bringt mehr Menschen in die Stadt und hoffentlich auch mehr Kunden zu uns.“

Betrieben wird das Hotel von einer Schwestergesellschaft der Werft. Insgesamt investiert MV Werften einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt.

Schröder Kerstin