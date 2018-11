Wismar

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion ist gegen den geplanten Neubau einer Parkpalette an der Turmstraße am Altstadtring. Stattdessen sollen kostengünstigere Alternativen geprüft werden. Ins Spiel gebracht wird ein ebenerdiger Parkplatz. Einen entsprechenden Antrag bringt die Fraktion am kommenden Donnerstag, 29. November, in die Sitzung der Bürgerschaft ein.

Baubeginn im Frühjahr 2019?

Auf dem Sandparkplatz an der Turmstraße soll(te) eine Parkpalette mit zwei Ebenen entstehen. Quelle: Heiko Hoffmann

Thema und Zeitpunkt sind nicht ohne Brisanz. Denn die Planung befindet sich längst auf der Zielgeraden. Baubeginn für die Parkpalette auf zwei Ebenen für 250 Pkw-Stellplätze, sechs Behindertenparkplätze, drei Stellflächen für Busse und Sanitärgebäude soll im Frühjahr 2019 sein. Im nicht öffentlichen Teil der Bürgerschaftssitzung am 29. November steht die Auftragsvergabe für das Herstellen der Kampfmittelfreiheit auf der Tagesordnung. Die Zeit drängt also. Wird die Reißleine gezogen?

Kosten schnellen in die Höhe

Die CDU begründet ihren Vorstoß mit den „geplanten Kosten, die sich durch die aufwendige Kampfmittelbergung noch einmal erhöhen werden“. Schon im Mai 2018 hatte die OZ berichtet: „Statt der ursprünglich geplanten knapp 3,5 Millionen Euro rechnen die Planer nun mit Kosten in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro. Darin noch nicht enthalten: die Kosten für die Pfahlgründung sowie für eine eventuell notwendig werdende Munitionsbergung.“ Inzwischen ist von rund sechs Millionen Euro die Rede. Bauherr ist der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB). Er soll die Parkpalette auch bewirtschaften.

Bausenator Michael Berkhahn (CDU): "Noch ist es möglich, das Projekt zu stoppen." Quelle: Heiko Hoffmann

Bausenator Michael Berkhahn (CDU) sagte auf OZ-Nachfrage: „Noch ist es möglich, das Projekt zu stoppen. Die Verwaltung hat nach Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse das Vorhaben auf den Prüfstand gestellt.“ In Kürze soll es dazu weitere Informationen geben. Das hört sich ganz danach an, als wenn auch die Verwaltung angesichts der Kosten kalte Füße bekommt.

„Aus Sicht unserer Fraktion würden sich beispielsweise durch den Bau eines einfachen Parkplatzes nicht nur die Baukosten reduzieren, sondern auch die Ausgaben für die Kampfmittelbergung“, so CDU-Fraktionsvize Tom Brüggert.

Zweifel an der Auslastung

Tom Brüggert, CDU-Fraktion Wismar: "Kostengünstigere Alternativen zum Neubau der Parkpalette sollten geprüft werden." Quelle: Cornelia Roxin

Außerdem haben die Christdemokraten Zweifel, „ob im Hinblick auf die derzeitige Auslastung des Parkhauses am Alten Hafen noch zusätzliche Parkplätze beim Bau einer Parkpalette benötigt werden“.

Das Parkhaus am Alten Hafen mit 211 Stellplätzen wurde am 7. Juni 2018 eröffnet. Je nach Bedarf können die Stellplätze in zwei Abschnitten auf insgesamt rund 600 erweitert werden. Bauherr und Betreiber ist ebenfalls der EVB. Bei der Auslastung ist noch deutlich Luft nach oben, wie die Zahlen der Stadt zeigen: Juni 15,1 Prozent, Juli 22,7 Prozent, August 23,6 Prozent, September 17,4 Prozent, Oktober 11,04 Prozent. Nur zu den Wismarer Hafentagen im Juni und zum Schwedenfest im August war das Parkhaus in Spitzenzeiten komplett ausgelastet. Marco Trunk, Sprecher der Stadt: „Wie von der Verwaltung bereits im Vorfeld der Inbetriebnahme des Parkhauses zugesagt, wird nach Ende der Saison eine Evaluierung durchgeführt.“ Der Bericht soll im Dezember vorliegen.

In das Parkhaus wurden 5,8 Millionen Euro investiert. Davon stammen 2,2 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln des Landes. Auch bei der Parkpalette kalkuliert die Stadt mit Fördermitteln. Allerdings muss der Bedarf nachgewiesen werden. Das könnte angesichts der aktuell geringen Auslastung des Parkhauses am Alten Hafen schwierig werden.

Alternativen prüfen

Außerdem sieht die CDU die Möglichkeit, dass beim Neubau der Hochbrücke in diesem Bereich noch weitere Stellplätze entstehen könnten, sodass hier die fehlenden Parkplätze durch den Nichtbau einer Parkpalette kompensiert werden könnten.

Ferner wird Verbesserungspotenzial beim Parkleitsystem in der Hansestadt gesehen. Häufig sei zu beobachten, dass Ortsunkundige und Touristen auf der Suche nach einem freien Parkplatz den Weg ins Altstadtzentrum suchen. Dadurch werde der Verkehr in der Innenstadt zusätzlich belastet.

Heiko Hoffmann